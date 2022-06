Unanimidad de las Cortes para que Soria tenga una unidad del dolor crónico antes de terminar 2023

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista, con la incorporación de una enmienda del PP, para que Soria cuente con una unidad de diagnóstico y tratamiento del dolor crónico benigno antes de que finalice 2023, según informa Ical.

La iniciativa socialista concitó la unanimidad, como expresaron Por Ávila, UPL-Soria Ya, Vox y PP, dado que el consejero de Sanidad ya expuso en las Cortes que habrá unidades del dolor crónico en todas las provincias. En este momento, carecen de ellas Ávila (atendidos en Salamanca) y Soria, que se desplazan a Valladolid.

El único punto en el que PP y Vox discreparon, como expresaron Paloma Vallejo y Miguel Suárez, fue en el plazo de “a lo largo de 2022”, como recogía la PNL, pero a través de la enmienda formulada por la procuradora popular de que sea antes de finales de 2023, cuando esté en marcha, se llegó al consenso.

“Aunque no haya unidad del dolor no quiere decir que no se trate el dolor”, advirtió la popular Paloma Vallejo, que relató tipos de dolencias crónicas que se tratan en Soria y en casos excepcionales se derivan al Río Hortega y Clínico de Valladolid y expresó el apoyo porque está en estudio en la Consejería de Sanidad y se recoge en las medidas del Plan Soria Conectada y Saludable.

Vallejo, que ofreció una serie de datos en la que Soria tiene ratios mejores en atención primaria y especializada de profesionales, manifestó que el plazo de 2022 no es realistas y planteó una enmienda para que esta unidad se ponga en marcha antes de que finalice 2023. “Queremos ser realistas”, remarcó.

“Estoy contento de que se hable de Soria y se pongan sobre la mesa problemas pendientes”, argumentó el socialista Ángel Hernández tras escuchar de la ‘popular’ que la Comisión de Sanidad de hoy es casi monográfica de Soria porque tres de las cuatro PNL del orden del día se refieren a esta provincia.

Por último, Hernández asumió la enmienda pero advirtió al PP de que será “insistente” y hará un seguimiento para que se ponga en marcha en el tiempo acordado en la proposición no de ley aprobada este jueves en las Cortes.

Sigue los temas que te interesan