Seis meses de relación, sin denuncias y la niña durmiendo en casa: las claves del asesinato machista en Soria

Soria está de luto. Todo después de que se haya confirmado el fallecimiento de una mujer de 35 años tras una agresión por arma blanca durante la madrugada de este jueves, sobre las 02.21 horas. El ataque se produjo en un domicilio de la plaza del Rosario de la capital soriana y el supuesto agresor, de 32 años, su pareja sentimental, huía, pero era detenido poco después por agentes de la policía.

“Estamos absolutamente conmocionados por el asesinato por presunta violencia machista, de género, hoy en Soria. Es la primera víctima por estos motivos en Castilla y León y ya son, desgraciadamente, 19 mujeres asesinadas en nuestro país”, ha asegurado la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones.

Barcones ha defendido la “fortaleza de las instituciones” y ha pedido “unidad” para “erradicar la violencia de género” y “mostrar la mayor repulsa” ante los hechos, afirmando que están “conmocionados” ante el macabro suceso.

La delegada del Gobierno ha confirmado que la mujer asesinada es nacida en el año 1986 y de nacionalidad venezolana y el presunto asesino, de la misma nacionalidad, nació en el año 1990.

Un crimen machista que se ha producido pasadas las 2.00 de la mañana, momento en el que “el tío de la víctima, que se encontraba en el domicilio, ha avisado a otro tío que ha encontrado a una patrulla de la Policía Nacional que ha ido a la vivienda”, ha explicado Barcones. En paralelo, este coche patrulla “ha avisado a otro en Soria que ha conseguido interceptar al presunto asesino rápidamente”, ha añadido la delegada del Gobierno.

“No nos constan antecedentes. No había denuncias y no estaba registrado en el sistema Viogen”, ha asegurado Virginia Barcones, que ha informado que la hija de la víctima, menor de edad, estaba en el lugar de los hechos durante la agresión “dormida”.

Aún no se ha tomado declaración al presunto asesino de la mujer. Ambos, asesinada y agresor, tenían “una relación sentimental desde hace seis meses", como ha informado la delegada del Gobierno en Castilla y León.

La agresión se ha producido con un arma blanca, concretamente con un cuchillo doméstico, como han confirmado las mismas fuentes.

