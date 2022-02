Tudanca ante las críticas del PP a la ley de vivienda: “¿El PP boicoteando? Me extraña”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, acusó hoy al Partido Popular de estar instalado en una estrategia de “boicot” a las políticas del Gobierno, como la futura ley de vivienda, cuyo proyecto de ley aprueba este martes el Consejo de Ministros. “¿El PP boicoteando? Me extraña”, afirmó en tono irónico sobre la posición de los ‘populares’ con esta norma, la reforma laboral o la revaloración de las pensiones.

En el quinto día de la campaña electoral del 13 de febrero, Tudanca recriminó al PP que no respalde ninguna medida positiva para la población y aseguró que como al candidato ‘popular’ Alfonso Fernández Mañueco se le da “muy bien” hacer oposición al Gobierno de Pedro Sánchez, se marche de la Junta y le deje gobernar Castilla y León.

El socialista recordó que el PP se opone también a la reforma laboral pactada por sindicatos y patronal, cuyo Real Decreto Ley tiene que ser convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados. También censuró la negativa de los ‘populares’ a la revalorización de las pensiones conforme a la evolución de los precios, que beneficia a más de 600.000 castellanos y leoneses.

Ahora, continuó Tudanca, boicotea una ley que pretende garantizar el acceso a una vivienda “digna” en una Comunidad, remarcó, a la que le sobra “espacio” y que necesita que vengan más personas, pero que tiene un problema “gravísimo”. Por ello, planteó crear un parque público con más de 1.000 viviendas para garantizar alquileres a precios “razonables”.

Igualmente, el socialista censuró que el PP también trate de impedir la llegada de fondos a Castilla y León con su rechazo a esta norma, que ha cosechado un informe contrario por parte del Consejo General del Poder Judicial. Este sábado, en Zamora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que en el Consejo de Ministros de este sábado aprobaría el proyecto de ley, un compromiso de PSOE y Unidas Podemos.

Fijar población en el medio rural

Además, Tudanca, prometió un nuevo modelo residencial para “cuidar a los mayores en el territorio, en sus domicilios”, con el objetivo de que puedan quedarse en los lugares donde nacieron y vivieron. Además, destacó que mejorará la atención, creará empleo y ayudará a fijar población en el medio rural.

El líder socialista hizo la promesa durante su visita a Duruelo de la Sierra y Covaleda donde remarcó que la Junta tiene que poner “medios suficientes”. En su opinión, la Junta podía “hacer mucho más” en su política de atención a las personas mayores, en una comunidad envejecida como Castilla y León.

El candidato socialista denunció que el Ayuntamiento de Duruelo de la Sierra ha tenido que crear un centro cuando lo debería de haber hecho la Junta y censuró que durante la pandemia del COVID-19 estuviera “prácticamente solo”. Tudanca destacó la importancia de ofrecer buenos servicios públicos y de impulsar la reindustrialización, para lo que volvió a plantear un pacto con los agentes sociales, los ayuntamientos y el territorio para atraer empresas.

De esta forma, el dirigente socialista reiteró su propuesta de ofrecer incentivos fiscales a repobladores y empresas que creen empleo en el medio rural, donde destacó las oportunidades que ofrecen sectores como el forestal. De esta forma, insistió en la urgencia de lograr un cambio en Castilla y León, porque insistió en que “es la hora de que se haga” y añadió que “no hacer nada” no es una posibilidad.

De esta forma, el candidato reivindicó al PSOE como la “única opción” para proteger los servicios públicos, mejorar el acceso a la vivienda, transformar el modelo residencial y aprobar incentivos fiscales. Además, volvió a comprometerse a exigir a las entidades financieras que colaboren con la Junta que mantenga todas sus oficinas y cajeros en los pueblos, para combatir la “exclusión financiera”.

Una sola carta

Por otra parte, Luis Tudanca consideró que Soria tendrá un “futuro mejor” de la mano del PSOE y recalcó que él no tiene que ir a ningún sitio donde no haya estado ya o hablar de nada de lo que no lo haya hecho ya “mil veces”. Además, destacó el compromiso del PSOE de Soria con sus vecinos. “No hay nadie que ha defendido esta provincia”, dijo como lo han hecho los socialistas. Así, remarcó sus visitas cuando fue elegido líder de los socialistas de Castilla y León a la provincia de Soria y a “pisar el territorio”.

El cabeza de lista a las Cortes del PSOE por Soria, Ángel Hernández, pidió la confianza para un gobierno que crea en las oportunidades de la provincia y que no juegue todo el desarrollo “a una sola carta”, a una “sola baza”, como a su juicio representa el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA), al que recordó la Junta prevé dedicar una inversión de 7,8 millones, para rebajar el precio del suelo.

Hernández recordó que la Junta ya “enterró” más de diez millones en la anterior Ciudad del Medio Ambiente, en Garray y criticó que solo apueste por el suelo industrial del PEMA, mientras existen otros polígonos en el medio rural, como el de Duruelo, el de Navaleno, El Burgo de Osma o el futuro de San Leonardo de Yagüe.

Finalmente, defendió la necesidad de aprovechar todas las oportunidades “sin desidia, ni olvido” y apostó por el cambio al tener el PP un proyecto “agotado”.

