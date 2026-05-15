Los Bomberos de la Diputación de Segovia se forman en Alemania para salvar vidas en incendios de gran complejidad

Los Bomberos de la Diputación de Segovia, durante su formación en Alemania

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia mantiene un proceso de formación continua para garantizar que sus efectivos estén en las mejores condiciones para actuar ante cualquier incendio.

Por ello, los cabos-jefes de dotación se han desplazado recientemente hasta Alemania, para ampliar sus nociones ante incendios de tipo estructural.

En concreto, ha sido una estancia de tres días, en el campo International Fire and Rescue Training (IFRT), ubicado en el distrito de Main-Tauber, en las antiguas instalaciones de la base militar de tanques de Külsheim.

La institución fue fundada en 2007.

Cámaras termográficas y rescate de víctimas

Allí, en Stuttgart, han culminado sesiones sobre cámaras termográficas o rescate de víctimas, entre otros, acompañados y dirigidos por instructores internacionales de reconocido prestigio.

Igualmente, han participado en ponencias técnicas sobre la extinción con chorro sólido o la apertura forzada de accesos en ambiente urbano.

En cuanto a los objetivos perseguidos por los ejercicios prácticos, se han abordado situaciones en entornos de dificultad progresiva.

Acciones que han contado con la realización de escaneos en el interior de habitaciones para buscar y rescatar personas.

También con el análisis diferencial entre calor estático, calor dinámico y otros conceptos relacionados con la dinámica de fluidos y la transmisión de energía a través de flujos hidráulicos.

Los Bomberos de Segovia, durante su formación en Alemania

Los avances formativos también han alcanzado al grupo de mandos, con prácticas de rescate de personas en circunstancias de baja o nula visibilidad, su evacuación y movilización.

Apertura de cerramientos

De manera complementaria, se ha trabajado en la apertura de cerramientos -como puertas- con técnicas de fuerza y herramientas manuales.

Otro de los conceptos abordados se refiere a una táctica avanzada de extinción de incendios interiores, que permite a los bomberos avanzar con una manguera cargada sin detener el flujo de agua.

Cuestiones que aportan seguridad a la labor del SPEIS y que lo sitúan en el grupo de servicios que implementan este tipo de razonamientos tácticos en sus fases operativas.

Otro de los procedimientos abordados en esta formación ha sido el especializado para la búsqueda, rescate y autorrescate cuando un accidente alcanza a algún efectivo de la dotación.

La práctica y estandarización de respuesta ante este tipo de situaciones mejora los resultados, tanto para el rescatado como para el equipo.

Entre las destrezas practicadas, aparecen conceptos como la orientación, la movilidad, la búsqueda y el rescate, a partir de atrapamientos en elementos suspendidos.

También paso por huecos estrechos de diferentes formas, maniobras para evacuar a un compañero caído a través del hueco de una ventana.

Los integrantes del SPEIS de la Diputación de Segovia han sido la única representación española en estas sesiones de formación, compartidas con alemanes, austriacos, suizos, estadounidenses, islandeses y portugueses, hasta un total de 120 asistentes.