Vecinos que se cuidan los unos a los otros: la premiada red solidaria que ha transformado los pueblos de Segovia

Dos mujeres participantes en el programa 'Vecin+s Puerta con Puerta' de la Diputación de Segovia

En los municipios rurales de la provincia de Segovia, un programa de la Diputación ha convertido a los vecinos en protagonistas activos del cuidado mutuo.

Se llama 'Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad' y representa una de las apuestas más sólidas del Área de Asuntos Sociales por el trabajo comunitario.

No se basa en grandes infraestructuras ni en intervenciones puntuales, sino en fortalecer las relaciones de proximidad que ya existen en los pueblos para detectar y atender situaciones de vulnerabilidad antes de que se agraven.

Este ambicioso programa recibió un merecido reconocimiento la pasada semana. En la gala de los VII Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León, celebrada en Palencia, 'Vecin+s Puerta con Puerta' obtuvo el premio en la categoría de Innovación Social Pública.

Fortalecer las redes vecinales

La jefa de Servicio de Acción Social de la Diputación, Mar Martínez, y la jefa de Sección de Procesos Comunitarios e Inclusión Social, Cristina Sanz, atienden a EL ESPAÑOL de Castilla y León para explicar las claves de un programa que ha tenido un profundo impacto en la provincia.

"Empezamos a trabajar en el programa desde finales de 2023 y con más fortaleza en el último año, ha habido 200 encuentros y 1.123 personas participantes en 2025", explican.

El proyecto forma parte de una trayectoria institucional coherente y de largo recorrido. "Nació con la idea de fortalecer las redes vecinales a través del trabajo comunitario, tanto a nivel grupal como a nivel individual", afirman.

La ejecución recae en los equipos básicos de Servicios Sociales que operan en toda la provincia.

Dar herramientas básicas

"El trabajo los llevan a cabo los profesionales de los equipos básicos de Servicios Sociales que están constituidos por un trabajador social y un técnico de intervención comunitaria, como mínimo, y en la provincia hay alrededor de 40 profesionales", señalan.

Estos profesionales mantienen una presencia continua en el territorio, con una relación cercana y horizontal con los vecinos.

El núcleo del programa consiste en dotar a los habitantes de los pueblos de herramientas básicas para identificar situaciones de riesgo y actuar de forma solidaria y eficaz.

"El programa se basa fundamentalmente en tratar que los vecinos y las vecinas de los pueblos dispongan de herramientas para detectar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y ser capaces de incluirles en otras actividades o grupos", apuntan.

Dos vecinas de la provincia de Segovia participantes en el programa

Y aseguran que también se trata "de avisar a ese vecino o vecina de a donde puede dirigirse para resolver su situación de riesgo o vulnerabilidad".

Se evita deliberadamente convertir a los vecinos en informantes externos. "No se trata de que los vecinos nos llamen a nosotros, sino de que los propios vecinos tengan un conocimiento básico de los servicios sociales y de acciones de solidaridad y tolerancia", apuntan.

Y añaden que "lo que se procura al final es el bien común porque en la medida en la que todos estamos bien, todos estamos mejor".

Crear "comunidades cuidadoras"

Una de las herramientas más concretas y simbólicas son los imanes distribuidos para colocar en las neveras. "Se trata de que las personas conozcan los recursos disponibles y que sepan que hay unas personas que las pueden ayudar y que ellos mismos llamen", señalan.

Y detallan que han promovido el reparto de unos imanes para poner en la nevera con el número de teléfono del CEAS. "El objetivo es que sea el vecino el que le diga: puedes llamar aquí para que te ayuden con tu situación", afirman.

Martínez y Sanz aseguran que "se trata de crear comunidades cuidadoras, esa es la filosofía del programa. El impacto es bidireccional: beneficia tanto a quien recibe el apoyo como a quien participa en la red.

"El objetivo es tejer una red de solidaridad entre todos los vecinos que, de alguna manera, beneficia al bien común y al bienestar de las personas, porque se sienten acompañadas y protegidas", señalan.

Las dos responsables de la Diputación de Segovia inciden en que "también para ellos es reconfortante saberse parte de algo, sentirse importantes porque pueden colaborar con los Servicios Sociales en la detección de personas que están en una situación desfavorecida".

"El beneficio es doble y el objetivo es crear un sistema de detección permanente de necesidades", destacan.

Dos participantes en 'Vecin+s Puerta con Puerta', en un pueblo de la provincia de Segovia

El programa amplía su radio de acción más allá de las viviendas. "Este proyecto tiene también otra vertiente con los establecimientos y farmacias porque en los municipios más pequeños juegan un papel muy importante para la detección de esas personas", apuntan.

Y afirman que "también se hace un trabajo individual con esas personas para detectar a esos vecinos". "Los representantes municipales también son un activo muy importante porque son los que saben lo que pasa en sus pueblos", añaden.

Las situaciones que más frecuentemente se detectan afectan, sobre todo, a personas mayores. "Son personas mayores mayoritariamente que necesitan apoyo para sus tareas diarias", señalan.

Martínez y Sanz apuntan que, cuando se detecta esta situación, la trabajadora social hace una valoración y determina cuál es el recurso más apropiado para esa persona "en función de lo que esa persona quiere y su proyecto de vida".

La firme apuesta de la Diputación

Este enfoque ha sido posible gracias a una apuesta institucional mantenida en el tiempo y es que Segovia es una de las pocas provincias que conservó los técnicos de intervención comunitaria tras la crisis económica de 2008.

"Somos muy conscientes de que el poder de la comunidad es tremendo y de que es fundamental contar con la comunidad. Esto ha permitido que no hayamos detectado soledad no deseada, porque Segovia es una provincia que trabaja mucho las relaciones sociales", afirman.

Y se muestran convencidas de que "eso es una malla de protección".

La Diputación destina alrededor de 700.000 euros anuales con fondos propios a actividades de promoción personal y comunitaria. "En los municipios hay muchísimas actividades y eso permite que ninguna persona tenga que sentirse sola", apuntan.

La continuidad de este trabajo explica la buena respuesta vecinal. "La posibilidad de que llegues a un pueblo y haya un grupo esperándote se debe a que ese trabajo comunitario se lleva haciendo durante mucho tiempo", aseguran.

Y detallan que "son profesionales que están constantemente en el territorio y están constantemente abonando el terreno y la respuesta de los vecinos siempre es muy buena".

Un merecido reconocimiento

El reconocimiento a este ambicioso programa llegó la pasada semana. En la gala de los VII Premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León, celebrada en el Teatro Ortega de Palencia, Vecin+s Puerta con Puerta obtuvo el premio en la categoría de Innovación Social Pública.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, recogió el galardón acompañado por las responsables del programa. "La concesión del Premio Fundos ha supuesto mucha motivación para nosotras", comentan Martínez y Sanz.

Las dos responsables explican que este proyecto "tiene dos puntos fuertes: el de los propios vecinos, que han sabido entenderlo y han apostado por él, y la labor que realizan los profesionales".

"Estos profesionales están en los pueblos, tienen una relación muy próxima con los vecinos, acompañan a los vecinos de una forma horizontal. Este premio ha supuesto muchísima motivación para los profesionales y para los vecinos", comentan.

Proyectos para "necesidades concretas"

Con la evaluación del actual ciclo estratégico ya en marcha, la Diputación prepara la siguiente fase. "Con la nueva Estrategia vamos a tratar de hacer proyectos más pequeños pero que den respuesta a necesidades concretas de los municipios", afirman.

Martínez y Sanz aseguran que el objetivo es "que sean los propios profesionales los que, junto con los vecinos, diseñen proyectos que den respuesta a sus verdaderas necesidades".

"Estamos en fase de evaluar el último ciclo de planificación y de esa evaluación haremos un análisis para planificar los próximos cuatro años y ahí se lanzarán pinceladas sobre lo que creemos que haya que abordar", avanzan.

'Vecin+s Puerta con Puerta' no es un programa asistencialista, sino una apuesta por comunidades más resilientes y corresponsables.

En una provincia marcada por el reto demográfico, demuestra que la mejor red de protección social es la que se construye entre vecinos, con profesionales cercanos que abonan el terreno día tras día. Puerta con puerta, la solidaridad de la provincia de Segovia sigue extendiéndose.