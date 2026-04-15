Historias que dan vida a los pueblos: la Diputación de Segovia visibiliza a quienes cuidan el territorio

La Diputación de Segovia ha presentado este miércoles la sexta entrega de su campaña institucional ‘Nuestros Pueblos, Nuestra Fortaleza’, dando un paso más en su apuesta por visibilizar la vida y el alma de la provincia.

En un acto celebrado en el Patio de Columnas del Palacio Provincial, el presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado el papel esencial “y a menudo invisible”, de quienes sostienen el día a día de los municipios, los trabajadores públicos.

Tras cinco años centrando la mirada en historias personales que han servido de espejo para la ciudadanía, esta nueva edición pone el foco en los servicios que llegan directamente a los pueblos y en las personas que los hacen posibles.

“Ser servidor público en esta casa va más allá de desempeñar una función; es asumir un compromiso con las personas”, ha subrayado De Vicente, quien ha reivindicado la cercanía y el impacto real de este trabajo en la vida de los vecinos.

La campaña, articulada a través de una serie de vídeos, recorre distintos ámbitos clave de la acción provincial.

El presidente de la institución, Miguel Ángel de Vicente.

Desde el mantenimiento de la red viaria, con equipos que trabajan sin descanso para garantizar la seguridad en las carreteras, incluso en condiciones adversas, hasta los programas comunitarios impulsados desde los CEAAS, donde historias como la de Sotera, en Martincano, reflejan el valor de la solidaridad vecinal y el tejido comunitario.

Iniciativas sociales

Las iniciativas sociales como las Aulas Sociales, los talleres de manualidades o el programa ‘Vecin+s puerta con puerta’ siguen siendo pilares fundamentales en la vida rural, al igual que los circuitos deportivos provinciales, convertidos en auténticas celebraciones que combinan actividad física y convivencia.

La cultura también ocupa un lugar destacado en esta entrega, con propuestas como las Aulas para convivir cantando y danzando, espacios donde tradición y aprendizaje se entrelazan para mantener viva la identidad local.

En esta línea, el presidente ha puesto en valor el trabajo de la asociación Despertar Memoria, que, con apoyo institucional, está recuperando tradiciones como las vaquillas de carnaval en la sierra segoviana.

La campaña incorpora además una historia personal que conecta con sus orígenes, la de Ismael, un joven agricultor de Turégano que, con apenas 20 años, ha decidido continuar con la tradición familiar y apostar por el medio rural.

Su testimonio simboliza una elección consciente por una vida “más real”, pese a las dificultades.

Durante su intervención, De Vicente ha querido reivindicar el orgullo por el trabajo de todos estos profesionales: “No siempre se ve, pero siempre se nota”, ha afirmado, subrayando que son ellos quienes convierten “la gestión en servicio, la norma en solución y la distancia en proximidad”.