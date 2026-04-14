La batalla contra la persiana bajada: el plan de la Diputación de Segovia para salvar del cierre por jubilación el comercio rural

Cuando el dueño de la panadería de toda la vida se jubila en un pueblo, no se pierde solo un comercio, sino una parte fundamental del lazo social del municipio. Para evitar que esas persianas se bajen definitivamente, la Diputación de Segovia ha impulsado Negocios Vivos, una iniciativa que busca que el esfuerzo de décadas no caiga en el olvido.

La idea es tan sencilla como vital: unir a esos empresarios que ya piensan en un merecido descanso con emprendedores que tienen ganas de empezar, pero prefieren no hacerlo desde cero.

El próximo 21 de abril, el Museo Esteban Vicente se convertirá en el escenario de este relevo generacional, un encuentro que la vicepresidente segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez Magdalena Rodríguez defiende como una pieza clave para que nuestros pueblos sigan latiendo con fuerza.

La vicepresidente segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez en la presentación de 'Negocios Vivos'. Com. Dip. Segovia.

A veces pensamos que emprender es una aventura solitaria que nace de una hoja en blanco, pero en el medio rural las mejores oportunidades ya tienen nombre y apellidos.

'Negocios Vivos' propone recoger el testigo de proyectos que ya funcionan y que son rentables, pero que corren el riesgo de desaparecer simplemente porque no hay nadie que tome el mando.

Ya sea por jubilación o por un cambio de vida del actual propietario, este programa quiere que el legado de estos veteranos se convierta en la oportunidad dorada de quienes buscan un futuro lejos del asfalto.

Se trata de tender puentes para que la experiencia del que se va alimente la ilusión del que llega, garantizando que los servicios esenciales no se pierdan por el camino.

La cita de este mes pondrá sobre la mesa veintisiete historias que buscan un nuevo capítulo.

Hay opciones para todos los perfiles: desde la hospitalidad de dieciséis establecimientos de hostelería en lugares como Valsaín o Sepúlveda, hasta la precisión de un taller mecánico en Boceguillas o el aroma de una pastelería en Coca.

También hay hueco para la carpintería en Prádena, la alimentación en el Real Sitio de San Ildefonso o el comercio en San Rafael.

Cartel del plan 'Negocios Vivos'

Esta variada lista es la prueba de que el tejido empresarial de Segovia tiene mucho que ofrecer, siempre que haya alguien dispuesto a aportar su energía y capacidad de gestión para que estas puertas sigan abiertas cada mañana.

Durante la jornada, los interesados no solo conocerán estas oportunidades de primera mano, sino que recibirán una guía clara sobre las ayudas disponibles a través de programas como 'Relevacyl'.

Se hablará de cifras y de apoyos económicos de la Junta de Castilla y León y la propia Diputación, pero también de la realidad del día a día a través de experiencias de quienes ya han pasado por este proceso de relevo con éxito.

Es una apuesta por un modelo de crecimiento donde mantener lo que ya tenemos es tan importante como crear algo nuevo, demostrando que en Segovia un negocio que cambia de manos es, ante todo, un negocio que sigue vivo.