La Diputación de Segovia vuelve a triunfar y logra su segundo Premio Fundos por su exitosa red de solidaridad vecinal

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, recoge el Premio Fundos a la Innovación Social Pública por el programa 'Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad' del Área de Asuntos Sociales, este jueves

La Diputación de Segovia vuelve a triunfar. Hace dos años la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, recogía en Zamora el Premio Fundos a la Innovación Social Pública por el proyecto 'La provincia de Segovia, libre de violencia sexual'.

En la tarde de este jueves, Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación, hacía lo propio en el Teatro Ortega de Palencia por el programa ‘Vecin+s Puerta con Puerta: Redes de Solidaridad’, del Área de Asuntos Sociales, del que también es titular el presidente provincial.

Un galardón que recogió junto a Mar Martínez, jefa de Servicio de Acción Social, y Cristina Sanz, jefa de Sección de Procesos Comunitarios e Inclusión Social.

La gala de los Premios Fundos

El presidente estuvo acompañado por una amplia delegación segoviana de profesionales del Área, que quisieron estar presentes en la gala de los premios organizados por la Fundación Obra Social de Castilla y León.

De Vicente quiso agradecer que, tanto el director general de Fundos, José María Viejo, como el patronato de la Fundación, presidido por Jorge Luis García Vázquez, apostasen por reconocer una vez más el trabajo de la Diputación de Segovia.

Ello a pesar de que en esta séptima edición las candidaturas presentadas hayan sido numerosas.

El evento también premió la labor del Archivo General de Simancas, Premio Fundos Monte de Piedad, y de la Asociación de Labores Solidarias de la IAIA, Premio Fundos a la Innovación Social Privada.

El equipo de la Diputación de Segovia asistente a la gala en Palencia

"Un incentivo y un refuerzo"

De Vicente aseguró que "galardones como éste suponen un incentivo y un refuerzo para continuar, con confianza, sobre nuestra hoja de ruta, mejorando siempre en aquellas ideas y proyectos en los que es posible hacerlo".

Para el presidente de la Diputación, el Premio Fundos es, sobre todo, un reconocimiento a la "profunda convicción del equipo del Área de Asuntos Sociales de que en nuestro territorio existe, entre nuestros vecinos y nuestras vecinas, solidaridad y empatía".

"Y responsabilidad social puerta con puerta y, por lo tanto, un reconocimiento también a esas personas siempre dispuestas a ayudar a quienes viven en su entorno y, por un motivo u otro, son más vulnerables", añadió.

La entrega del galardón, este jueves

Y es que, el proyecto por el que ha sido galardonada la Diputación contribuye a la prevención de la soledad no deseada y a la detección de las situaciones de vulnerabilidad en los pueblos, extendiéndose desde los habitantes de los pueblos hasta los Ceaas.

No en vano, el objetivo de la iniciativa, cuyo origen está en la actuación ‘Comunidades que cuidan’ de la Estrategia de Innovación 2021-2025, es promover una red comunitaria de apoyo mutuo, generando un sistema de alerta temprana coordinado con los servicios sociales.

Por ello, y haciendo alusión a la campaña presentada ayer por la Diputación, leitmotiv de la institución provincial desde hace cinco años, De Vicente apuntaba que "es cierto que nuestros pueblos son nuestra fortaleza pero nuestros pueblos son nuestros vecinos y vecinas".

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la gala de los Premios Fundos en Palencia

"Personas que no dudan en ser, de manera altruista y colaborativa, embajadores de la sensibilidad social y la empatía", señaló.

La gala, que comenzó con la bienvenida de la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y contó con las intervenciones del presidente del CES, Enrique Cabero, y del director general de Fundos, José María Viejo, concluyó con la actuación del grupo Tam Tam Go.