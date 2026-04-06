La estrategia turística de la provincia de Segovia en 2026 se centra en el eclipse de agosto y el plan para las hoces

El diputado Javier Figueredo explica la planificación turística de Prodestur, dependiente de la Diputación de Segovia, para este 2026

La estrategia turística de la Diputación de Segovia para 2026 centrará sus esfuerzos en la finalización del plan 'Hoces de Segovia' y las actividades en torno al eclipse total de sol del próximo 12 de agosto.

Así lo ha trasladado este lunes el diputado encargado del organismo autónomo de Prodestur, que comprende el área de Turismo de la Provincia de Segovia y el Laboratorio de la institución provincial, Javier Figueredo, en una rueda de prensa.

En este sentido, ha confirmado que la finalización del Plan de Sostenibilidad Turística, financiado con Fondos Next Generation EU a través del PRTR del Gobierno de España, y las aportaciones complementarias de la propia Diputación y la Junta de Castilla y León, será el eje central de la estrategia de este año.

Figueredo ha precisado que dicho plan ha permitido a la institución provincial "incorporar y actualizar" recursos en la comarca del Nordeste y ha avanzado que muchas de las propuestas de este 2026 y futuro "pasarán por aprovechar las mejoras realizadas en accesibilidad, áreas recreativas o digitalización vinculada al turismo familiar, geológico o de aventuras, entre otros".

Hasta ahora, los más de tres millones de euros invertidos en el plan han permitido, entre otras cosas, arreglar carreteras y caminos, mejorar la iluminación de municipios como Riaza, Maderuelo o Sepúlveda, crear rutas de bicicleta o avanzar en la adaptación de la oferta a las nuevas tecnologías con apps, webs o señalización digital.

Por otro lado, la certificación de toda esta zona como Destino Starlight y las diferentes actuaciones realizadas para la promoción de la observación de las estrellas han contribuido a convertir el cielo nocturno de la zona y de gran parte de la provincia en un importante reclamo que se continuará difundiendo en ferias de relevancia.

"Este año terminaremos de ejecutar el plan y, una vez concluido, el objetivo es promocionar el nordeste y sus recursos entre los diferentes agentes del sector, para quienes se seguirán organizando viajes de familiarización turística", ha precisado el diputado.

A su vez, el eclipse total de sol será un segundo eje sobre el que girará a nivel turístico la Diputación de Segovia, que lleva preparándose para este 12 de agosto más de tres años con estudios de infraestructuras y necesidades o diversas formaciones de agentes del sector y responsables municipales.

También constituyó la Mesa de las Estrellas, que en estos años ha recogido la opinión y experiencia de profesionales para llevar a cabo un desarrollo ordenado de las acciones necesarias para el esperado evento.

"Somos conscientes de que en muchas provincias de España se va a vivir el acontecimiento con gran interés, pero nuestro objetivo es que quienes finalmente decidan apostar por presenciar el gran eclipse en Segovia permanezcan al menos tres días, encontrando un destino con muchas más estrellas con las que complementar al sol y su eclipse", ha apuntado.

En esta línea, se ha planificado una campaña de promoción destinada a mostrar todo lo que se puede hacer en torno al eclipse y, para que los empresarios del territorio también cuenten con recursos con los que poder atraer viajeros, Prodestur abrirá una nueva línea de ayudas para comprar material astronómico.

Dejando el Plan 'Hoces de Segovia' y el eclipse solar a un lado, la actividad de Prodestur en su vertiente turística seguirá apostando con decisión por el denominado 'turismo de pantalla' y la promoción del territorio como importante recurso cinematográfico.

De esta forma, desde la Provincia de Segovia Film Commission, integrada en la red Spain Film Commission, proseguirá la colaboración con productoras en la concreción de localizaciones, permisos o listados de figuración para rodajes.

Según ha explicado el diputado, desde la Diputación se va a proceder a contratar una consultora experimentada para elaborar un catálogo de localizaciones con el que poder crear "una herramienta muy valiosa para la ubicación de escenarios que poner a disposición del sector cinematográfico y publicitario".

Durante 2026 también seguirá la participación de Prodestur en la Red DTI, que tiene por objetivo generar un entramado que permita digitalizar la oferta turística de cada rincón de la provincia para mejorar su competitividad, promoción, sostenibilidad y gobernanza.

Y es que, como ha asegurado Figueredo, "somos una de las primeras provincias en implantar la Plataforma Inteligente de Destinos en España, contribuyendo así a la activación digital de todos los municipios de la provincia de una manera escalonada".

Finalmente, en materia turística, el diputado, que ha confirmado que a lo largo de estos días se ha duplicado respecto a 2025 el número de visitantes en los municipios en los que las celebraciones y procesiones de Semana Santa están más arraigados y que la ocupación hostelera ha superado, en general, el 95%, la continuación de algunos proyectos asentados en el área.

Entre éstos, destacaba el proyecto 'Viajero, yo te enseñaré Segovia', la apuesta por continuar promoviendo el turismo deportivo, el de naturaleza, el mototurismo y la difusión del Camino de San Frutos y el Camino de Santiago a su paso por el territorio. Igualmente, Figueredo ha ratificado la colaboración con iniciativas como Bang Fest, Astro Espinar, Libretecielo, Naturcyl o FEMUKA, que tienen lugar en la provincia.

En cuanto al Laboratorio de Prodestur, Figueredo ha apuntado que, durante los próximos meses, éste seguirá consolidando su actividad como servicio público esencial para la provincia, reforzando su contribución al control sanitario del agua de consumo humano, al apoyo técnico al sector agroalimentario y a la mejora de la calidad de los productos locales.

Para el diputado, entre las acciones por parte del Laboratorio que tendrán mayor relevancia en el presente ejercicio figura la implantación progresiva de los Planes Sanitarios del Agua en los municipios de la provincia, que, en consonancia con los enfoques preventivos promovidos a nivel internacional, “permitirán anticipar riesgos, optimizar la gestión del abastecimiento y reforzar la seguridad del suministro, avanzando así hacia un modelo más eficiente, sostenible y seguro”.

El Laboratorio, que seguirá sometiéndose a los procesos de auditoría de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para conservar los estándares de calidad técnica, avanzará también en la incorporación de nuevos métodos de ensayo y técnicas analíticas, que permitirán ampliar la cartera de servicios a disposición de administraciones y usuarios.

En cualquier caso, tal y como ha incidido Figueredo, desde sus instalaciones se mantendrá la actividad analítica y de asesoramiento en los ámbitos agrícola, agroalimentario y medioambiental, y también se dará continuidad a la gestión del control del agua de consumo humano en los municipios adheridos al convenio con la Diputación.

Asimismo, para concluir, el diputado ha sentenciado que se atenderá de forma flexible a las nuevas necesidades que puedan surgir en los municipios; de manera especial en aquellos de menor tamaño que cuenten con mayores dificultades técnicas.