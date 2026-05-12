Es oficial: más de 300.000 euros en diferentes actuaciones en pueblos al oeste de la provincia de Segovia

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, continúa avanzando en su objetivo de visitar todos los municipios de la provincia antes de que finalice el actual mandato corporativo.

En esta ocasión, la ruta institucional se ha centrado en el oeste de la provincia, con paradas en Santiuste de San Juan Bautista, Tolocirio, Montejo de Arévalo, Donhierro y Rapariegos.

Acompañado por el diputado del Área de Acción Territorial, Basilio del Olmo, y los diputados provinciales Jaime Pérez y José Antonio García, De Vicente ha mantenido encuentros con los alcaldes de las localidades visitadas para comprobar sobre el terreno el desarrollo de las actuaciones impulsadas por la institución provincial.

La primera parada tuvo lugar en Santiuste de San Juan Bautista, donde el alcalde, Juan Martín, destacó la importancia de las ayudas provinciales para el municipio y la entidad local menor de Bernuy de Coca.

Durante el pasado año, la Diputación destinó más de 92.000 euros a diferentes actuaciones, sobresaliendo la cuarta fase de adecuación de la plaza de la Constitución, financiada en gran parte a través del Plan de Ayudas a Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP).

Además, se ejecutaron mejoras viarias mediante el Fondo de Cohesión Territorial y llegaron inversiones ligadas a programas deportivos, culturales y de empleo.

El alcalde trasladó también al presidente provincial la preocupación existente por la plaga de palomas en el polideportivo municipal, una situación para la que el Ayuntamiento ya ha solicitado apoyo con el fin de culminar el cerramiento lateral de la instalación y evitar la entrada de aves.

Para este ejercicio, el municipio afrontará nuevas actuaciones con cargo al PAIMP, entre ellas la segunda fase de pavimentación de la calle Estrella y la instalación de alumbrado público, con una inversión prevista superior a los 55.700 euros, de los que la Diputación aportará 36.000 euros. A ello se suma una nueva inversión del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI), que dejará otros 38.850 euros en la localidad.

La visita continuó en Tolocirio, donde el alcalde, Rubén Caballero, explicó los detalles de la pavimentación de la calle Cementerio y su conexión con otras vías. La actuación, incluida en las ediciones 2025 y 2026 del PAIMP, cuenta con un presupuesto conjunto cercano a los 43.000 euros, de los que la Diputación sufraga aproximadamente 32.600. Desde 2016, este plan ha supuesto para Tolocirio una inversión superior a los 162.000 euros.

Además, el municipio recibirá este año una nueva actuación vinculada al PEI, con una aportación provincial de 14.000 euros. En 2025, las ayudas provinciales superaron los 33.200 euros gracias a programas como el Plan de Caminos Rurales, Actuamos, A Todo Folk o el Fondo de Cohesión Territorial.

En Montejo de Arévalo, el presidente provincial fue recibido por el alcalde, José Arroyo, quien detalló el proyecto de reforma de la Casa Consistorial incluido en el PAIMP 2026. La actuación alcanza los 44.000 euros, de los que 33.000 serán financiados por la Diputación.

En la última década, el PAIMP ha destinado cerca de 274.000 euros al municipio. Solo en 2025, las ayudas provinciales superaron los 58.000 euros, incluyendo inversiones para nichos y columbarios en el cementerio municipal, actuaciones culturales y deportivas y la creación de una pantalla vegetal verde mediante el Fondo de Cohesión Territorial.

La cuarta parada llevó a la comitiva hasta Donhierro, donde el alcalde, Francisco Javier Hurtado, abordó con De Vicente las actuaciones previstas para el municipio. El PEI aportará 14.000 euros a un proyecto presupuestado en 17.500 euros, mientras que el PAIMP financiará este año la pavimentación del cementerio municipal con una inversión total de 25.000 euros.

Las ayudas provinciales destinadas a Donhierro rozaron los 70.000 euros al cierre de 2025, incluyendo actuaciones culturales, de empleo, caminos rurales y la adecuación de un edificio municipal.

El recorrido institucional concluyó en Rapariegos, donde el alcalde, Alfredo Fernández, presentó el proyecto de instalación solar fotovoltaica para autoconsumo colectivo en edificios municipales, actuación incluida en el PAIMP de este año. El presupuesto asciende a 48.000 euros, de los que la Diputación aportará 36.000.

Además, Rapariegos recibirá más de 25.000 euros de financiación provincial dentro del PEI. El municipio también se beneficia de programas deportivos, culturales y de empleo, así como de inversiones destinadas a la urbanización de parcelas municipales y la mejora del firme de la plaza de la Constitución.

Tras concluir la jornada, Miguel Ángel de Vicente subrayó que estas visitas permiten comprobar “que nuestra gestión tiene un reflejo concreto y palpable en los pueblos, con actuaciones que mejoran la calidad de vida de quienes apuestan por desarrollar su proyecto personal en el medio rural”. Asimismo, aseguró que estos encuentros “suponen un empujón de determinación para continuar con la labor que llevamos a cabo desde la Diputación de Segovia”.