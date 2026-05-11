Alimentos de Segovia elimina las barreras del gluten en su nueva parada de la Caravana provincial

Presentación de la I Feria Sin Gluten de Alimentos de Segovia. Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia ha dado un paso histórico en favor de la inclusión alimentaria con la presentación de la I Feria Sin Gluten de Alimentos de Segovia.

Esta cita pionera, que se celebrará el próximo domingo 17 de mayo en el Campo de Golf La Faisanera, supone la segunda parada de la Caravana de Alimentos de Segovia en 2026 y nace con el objetivo de normalizar el consumo de productos aptos para celíacos en la provincia.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, acompañada por representantes de la Asociación Segovia Sin Gluten, subrayó que esta feria no es una acción aislada, sino el fruto de un trabajo constante para que cualquier persona pueda disfrutar de la despensa segoviana con total seguridad.

Por su parte, desde la asociación destacaron la importancia de contar con espacios seguros y visibles que ayuden a concienciar a la sociedad sobre la realidad de la celiaquía.

Un mercado variado y actividades para la familia

La feria contará con la participación de diecisiete productores de la marca Alimentos de Segovia, que ofrecerán desde embutidos y quesos hasta miel, café, aceitunas y repostería artesanal.

Entre los nombres confirmados se encuentran firmas como Moncedillo, Quesería de Sacramenia, Ibéricos de Vegaseca o Bodegas Valmenia, demostrando la versatilidad de la producción local libre de gluten.

La programación está pensada para todos los públicos y comenzará a las 11:00 horas con la apertura del mercado. A mediodía, el grupo El Sombrero de la Memoria amenizará la mañana con una sesión de cuentacuentos y música a cargo de Raquel Rubio.

Posteriormente, a las 13:30 horas, la marca muMU Berries de la empresa El Pinar ofrecerá una degustación gratuita de fresas y frutos rojos de la provincia para cuarenta personas.

Inscripciones y horarios

Aunque la entrada a la feria y el cuentacuentos son de acceso libre, para participar en la cata de frutos rojos es necesario realizar una inscripción previa enviando un correo electrónico a alimentosdesegovia@dipsegovia.es (máximo dos personas por solicitud).

El evento concluirá a las 15:00 horas, consolidando un nuevo modelo de feria que apuesta por la calidad, la cercanía y, sobre todo, por una provincia más accesible para todos los ciudadanos.