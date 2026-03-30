Casi dos millones para contratar a parados en pueblos de Segovia: la Diputación apoya el empleo rural

Un trabajador municipal en la localidad segoviana de Navas de San Antonio

La Diputación de Segovia ha publicado este lunes, 30 de marzo, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), las bases y convocatoria del Programa de Empleo Provincial 2026.

Se trata de una iniciativa dotada con un presupuesto total de 1.750.000 euros destinada a fomentar la contratación de personas desempleadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, entidades locales menores y Comunidades de Villa y Tierra.

El programa tiene como objetivo financiar la contratación de personas inscritas como demandantes de empleo no ocupadas para la realización de obras y servicios de interés general y social, contribuyendo así a la dinamización económica del territorio y al refuerzo de los servicios municipales.

La vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que este programa "no solo supone un impulso financiero para los ayuntamientos" sino que es "una apuesta decidida por el desarrollo económico y social".

Asimismo, ha subrayado que “facilitar oportunidades laborales en el entorno rural es fundamental para fijar población y garantizar que nuestros pueblos sigan siendo espacios vivos y con servicios de calidad”.

Dos líneas de subvención

El Programa de Empleo Provincial 2026 contempla dos líneas de subvención.

Por un lado, una ayuda directa de 6.300 euros para todos los municipios beneficiarios, entidades locales menores y Comunidades de Villa y Tierra.

Por otro, una línea adicional de 3.360 euros destinada a aquellos municipios con más de 250 habitantes que opten por contratar a una segunda persona desempleada.

Las contrataciones deberán tener una duración mínima de 90 días y máxima de 180 días, pudiendo formalizarse tanto a jornada completa como parcial (mínimo del 50%).

El periodo subvencionable se extiende desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de 2026, permitiendo a los ayuntamientos adaptar las contrataciones a necesidades estacionales o proyectos concretos.

Plazos

Además, las personas contratadas deberán estar inscritas como demandantes de empleo no ocupadas en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) antes de la formalización del contrato.

En palabras de Rodríguez, “estas ayudas permiten a las entidades locales responder a sus necesidades reales, especialmente en momentos del año en los que se incrementa la demanda de servicios”.

El plazo de aceptación de las ayudas se abrirá tras la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y permanecerá disponible hasta el 15 de mayo de 2026.

La tramitación deberá realizarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia.

Una vez finalizadas las contrataciones, las entidades beneficiarias dispondrán hasta el 4 de diciembre de 2026 para presentar la documentación justificativa de la ayuda.

Los interesados podrán consultar las bases completas y anexos en el apartado subvenciones de la Diputación: www.dipsegovia.es/subvenciones