Diputación de Segovia y FES exploran alianzas para impulsar el nuevo centro de innovación y la plataforma logística

La Diputación de Segovia y la Federación Empresarial Segoviana han abierto la puerta a nuevas vías de colaboración en varios frentes estratégicos para la provincia.

El presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha mantenido esta semana un encuentro con el presidente de la FES, Andrés Ortega, y su secretaria general, Beatriz Escudero, en una reunión en la que ambas partes abordaron desde el futuro Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento hasta el desarrollo de Segovia Intermodal y la conmemoración del 50 aniversario de la patronal.

Sobre la mesa estuvo, en primer lugar, el calendario de actos que la FES prepara este año con motivo del medio siglo de vida de la federación, fundada en 1976. Los representantes del empresariado segoviano trasladaron a De Vicente algunas de las iniciativas previstas, con la intención de buscar fórmulas de colaboración con la Diputación para sacar adelante parte de esa programación conmemorativa.

Uno de los asuntos con más proyección fue el del Centro de Transferencia del Conocimiento, Innovación y Emprendimiento de Segovia, cuya puesta en marcha está prevista este 2026 desde el Área de Hacienda y Desarrollo Económico de la institución provincial.

La FES se interesó por este proyecto, especialmente por el papel que podrían desempeñar sus asociados en la gestión, el desarrollo y la formación ligada a esta infraestructura, llamada a reforzar la investigación, la innovación, la creación de valor añadido y la retención de talento en la provincia, con una atención especial al sector cárnico.

Tras la reunión, Miguel Ángel de Vicente valoró de forma positiva la disposición mostrada por la patronal segoviana y agradeció que la FES se haya ofrecido a acompañar a la Diputación en este ámbito, con el objetivo de generar sinergias entre la institución y el tejido empresarial.

El encuentro también sirvió para abordar otro de los proyectos con vocación transformadora para la provincia: Segovia Intermodal. Después de la reciente incorporación del Ayuntamiento de Segovia al accionariado de esta sociedad, la FES invitó a la Diputación a sumarse también a una iniciativa que persigue desarrollar una plataforma logística vinculada al Puerto Seco de Segovia.

De Vicente trasladó que la posible adhesión será estudiada en los próximos meses, aunque ya avanzó su respaldo al impulso de una terminal de carga ferroviaria por su potencial para mejorar la competitividad del tejido empresarial segoviano.

La reunión, que se prolongó durante más de una hora, concluyó con el compromiso de ambas partes de seguir en contacto para dar respuesta a las distintas cuestiones planteadas y avanzar en futuras colaboraciones.