Los alcaldes llaman a la puerta de la Diputación de Segovia para sacar adelante sus planes de 2026

Los despachos también hablan del pulso de los pueblos. Y este sábado, en la Diputación de Segovia, ese pulso ha llegado de la mano de varios alcaldes de la provincia, que han aprovechado sus encuentros con el presidente, Miguel Ángel de Vicente, para poner sobre la mesa los proyectos, carencias y aspiraciones con los que encaran 2026.

Hasta la institución provincial han acudido responsables municipales de Otero de Herreros, Cantalejo, Valtiendas, Navas de Oro y Bernuy de Porreros.

Cada uno con sus prioridades, aunque con un mismo telón de fondo: la necesidad de seguir mejorando servicios, infraestructuras y oportunidades en unos municipios que pelean por crecer sin perder pie.

En Otero de Herreros, la alcaldesa, Fuensanta de la Calle, trasladó al presidente el estado de las obras del auditorio y pidió apoyo para culminar su cerramiento completo.

También puso sobre la mesa la situación de los accesos al municipio desde la carretera provincial, una cuestión que preocupa en la localidad.

Desde Cantalejo, su alcaldesa, Ana Rosa Zamarro, expuso varias necesidades ligadas al día a día del municipio.

Entre ellas, la rehabilitación de una vivienda y un bar en Aldeonsancho dentro del programa Rehabitare, la creación de un espacio para asociaciones sociales y la revisión del convenio del inmueble que alberga la sede del CEAAS. Además, planteó la posibilidad de que los bomberos de la Diputación formen a miembros de Protección Civil del municipio.

En Navas de Oro, el alcalde Raúl Vela compartió la preocupación por los problemas que arrastra el campo de fútbol municipal, ubicado en una zona inundable.

Junto a ello, informó de los preparativos del Congreso Nacional de Turismo Rural que organizará Asetur los próximos 4 y 5 de junio, con la Campiña Segoviana como territorio anfitrión.

También Valtiendas mira al calendario con ambición. Su alcalde, José María Galindo, explicó al presidente que el municipio trabaja para acoger el Concurso Nacional de Vinos de pequeñas denominaciones de origen, una cita vinculada al enoturismo con la que busca ganar visibilidad.

Por su parte, el alcalde de Bernuy de Porreros, Adolfo Santamaría, defendió la necesidad de iniciar las obras de la piscina municipal ante el crecimiento que está experimentando la localidad y el aumento de población, una realidad que obliga a ampliar espacios de ocio y servicios públicos.

Más allá de cada petición concreta, la imagen que dejan estas reuniones es la de unos ayuntamientos que siguen llamando a la Diputación para buscar respaldo en asuntos que van desde el urbanismo y el deporte hasta la vivienda, el turismo o la atención social.

Porque en la provincia, muchas veces, el futuro de un pueblo empieza precisamente así: con una reunión, una carpeta bajo el brazo y la urgencia de convertir las necesidades de hoy en proyectos reales para mañana.