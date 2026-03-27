Más de 300 expertos y líderes políticos se citan en Segovia para decidir el futuro del sector alimentario

Segovia se convierte en el epicentro de la soberanía alimentaria con la celebración del IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León Cedida

Bajo la premisa de analizar cómo blindar el sistema alimentario frente a la inestabilidad global, Vitartis ha presentado esta mañana en el Palacio Provincial de la Diputación de Segovia su gran cita del año: el IV Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León.

El evento, que se celebrará los días 7 y 8 de mayo en el complejo hostelero Zibá, ha contado en su puesta de largo con el respaldo del presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente; el presidente de Vitartis, Santiago Miguel; y la delegada territorial de la Junta de Castilla y León, Raquel Alonso.

En esta cuarta edición, Vitartis busca profundizar de la mano de expertos en el modelo de sector agroalimentario que necesitan tanto la comunidad autónoma como el conjunto de España.

El objetivo principal es arrojar luz sobre la organización de toda la cadena de valor —desde la producción y transformación hasta la distribución— orientándola hacia la soberanía alimentaria.

En palabras de Santiago Miguel, el congreso pretende analizar cómo debe evolucionar el sector para garantizar el derecho ciudadano de acceder a los alimentos que demanda, asegurando que las materias primas se produzcan en nuestro propio territorio.

Para el presidente de la asociación, “esta apuesta es clave para reducir la dependencia de las importaciones y minimizar el impacto que los vaivenes de los mercados internacionales tienen sobre la industria local”.

Por su parte, Miguel Ángel de Vicente ha querido poner en valor el compromiso de la Diputación con los productos de la provincia a través de la marca 'Alimentos de Segovia'.

“Esta insignia no solo ampara a productores y distribuidores, sino que reivindica el cuidado en los procesos de elaboración y fomenta el consumo de kilómetro cero como una vía directa para el desarrollo económico del territorio”, ha afirmado.

“Esta visión de arraigo coincide plenamente con el espíritu del congreso, que aspira a reforzar la capacidad regional de producir, comercializar y exportar con un enfoque de sostenibilidad económica y social”, ha añadido.

El programa del evento, para el que se espera la asistencia de más de tres centenares de profesionales, abordará temas de máxima actualidad como el papel de la Unión Europea en la autonomía alimentaria, el reto del crecimiento empresarial, la captación de talento o el nuevo rol energético de la industria.

Para desgranar estos retos, se han organizado cuatro ponencias y siete mesas redondas que contarán con figuras de primer nivel, entre las que destacan Raúl de la Hoz, representante del Partido Popular Europeo; Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas.

También el exministro Manuel Pimentel; y destacados directivos de las empresas asociadas a Vitartis, consolidando así a Segovia como el foro de debate imprescindible para el futuro del sector.