José, autónomo y candidato del partido que impulsó la regularización de migrantes: "Es justo y bueno para la economía"

El candidato de Por un Mundo Más Justo por la provincia de Segovia a las elecciones autonómicas del 15 de marzo, José Eizaguirre

El partido Por un Mundo Más Justo (M+J) fue uno de los impulsores clave hace casi cinco años de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización extraordinaria de personas extranjeras en situación irregular. Junto a la Fundación para la Ciudadanía Global y otras entidades, la formación lanzó la recogida de firmas en abril de 2021, logrando más de 700.000 apoyos y la propuesta llegó al Congreso en abril de 2024, donde obtuvo una amplia toma en consideración, con 310 votos a favor y solo 33 en contra de Vox.

Aunque el trámite parlamentario se bloqueó, el Gobierno optó por avanzar mediante real decreto: el pasado mes de enero inició la tramitación urgente de un proceso que podría beneficiar a unas 500.000 personas. Ahora, con esa experiencia, M+J se presenta a las elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo con un programa enfocado en cuestiones como la vivienda, el empleo digno y la atención social, busca trasladar su enfoque humanista a los desafíos de la despoblación y el envejecimiento.

Un vínculo rural

El autónomo José Eizaguirre será el cabeza de lista de Por un Mundo Más Justo por la provincia de Segovia en los comicios del 15 de marzo. Madrileño de nacimiento, el amor lo llevó a la provincia de Segovia, concretamente al pequeño pueblo de Cañicosa, de tan solo 30 habitantes. Junto con su mujer, segoviana y maestra de profesión, impulsó la fundación Tierra Habitada que cuenta con un albergue dedicado a la realización de actividades de crecimiento personal, ecología y espiritualidad.

Eizaguirre atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para desgranar las claves del programa de su partido y recuerda que su trabajo es "muy local" porque tanto la gestión como la administración del albergue están en el pueblo. "Conozco bien la situación de la España rural", apunta, recordando que es afiliado del partido, que se creó en enero de 2004, "desde hace muchos años".

"Me he presentado en anteriores convocatorias y desde aquí hacemos lo que podemos, somos muy poquitos pero no desistimos porque lo nuestro no es tanto llegar al Gobierno como tener propuestas encima de la mesa y aportar y contribuir para que estas propuestas de alguna manera lleguen a los que están gobernando", señala.

Una regularización "de justicia"

Eizaguirre saca pecho del gran logro de M+J como formación impulsora de la ILP para la regularización masiva de inmigrantes que desembocó en la medida aprobada por el Gobierno en enero de este año.

"Hace menos de un mes el Gobierno español aprobó un real decreto por el que se regulariza la situación irregular de 500.000 personas que ya estaban en España trabajando en situación irregular, esta es la séptima vez que un Gobierno español hace una regularización extraordinaria pero lo novedoso es la cantidad de personas", subraya.

Y asegura que están "muy satisfechos" con la aprobación de la medida. "Lo que empezó hace tres o cuatro años por parte del partido con recogida de firmas y diálogo con unos y con otros pues al final, aunque sea por vía de decreto-ley y no por vía parlamentaria como nos hubiera gustado, ha llegado", señala.

El candidato de la formación en Segovia asegura que "es una cuestión de justicia y de dignidad para estas personas que ya estaban trabajando" pero también es "una cuestión económica".

"A la economía del país le viene bien que toda esta economía sumergida salga a flote y que todas estas personas coticen a la Seguridad Social, paguen su IRPF, puedan tener más consumo... No solo es una medida de dignidad y de justicia, es una medida de sentido común económico", insiste.

Defensa de los vulnerables

Eizaguirre señala que M+J tiene una visión "muy global". "Pretendemos trabajar por los más vulnerables, los que más sufren las injusticias en lo local y en lo global, porque muchas veces las causas de los problemas locales están en la globalización", subraya.

Y asegura que siempre tienen la mirada puesta en "los más desfavorecidos". "Hablamos de los que están sin casa, las mujeres embarazadas vulnerables, los migrantes, las personas que están sin casa, fomentar una cultura del cuidado y de los cuidados para todas estas personas más vulnerables", asegura.

El candidato deja claro que el partido "no es confesional" y que acogen a personas "de distintas confesiones o de ninguna confesión" pero reconoce que la Doctrina Social de la Iglesia tiene "bastante compatibilidad" con su programa.

La justicia "no tiene ideología"

Eizaguirre hace hincapié en que la justicia "no es de izquierdas ni de derechas" y en que "la justicia es de justicia y terminar con la pobreza y atender a los más vulnerables son cosas de justicia, no de ideologías".

Además, asegura que apuestan por "cuidar el diálogo social y político" porque "hay unos que gobiernan y otros que se oponen a los que gobiernan y no son capaces de decir nada positivo de la otra parte, eso es muy sospechoso y muy triste". "Nosotros reconocemos las cosas buenas que hay en todos los programas y en todos los políticos y la gente está cansada ya del clima de polarización que no nos está llevando a nada bueno", señala.

Y recuerda que en Finlandia "eligieron a 300 ciudadanos por sorteo para que redactaran la nueva Constitución". "No eran políticos pero tenían sentido común y de la realidad, eso es lo que aportamos en este partido, no somos políticos de carrera pero aportamos un sentido común a este clima de polarización y de crispación desastroso", señala.

Una dimensión ecológica

Eizaguirre apunta que la formación tiene una visión social "innegable" pero también "una dimensión ecológica". "En la España rural veo los sistemas agropecuarios convencionales que están muy expuestos a los mercados internacionales y al uso de pesticidas y me parece que es un error y las políticas públicas deberían favorecer una transición hacia formas de producción más respetuosas con la tierra y más creadoras de empleo", asegura.

Y señala que, "en lugar de orientar las ayudas públicas a la agricultura y ganadería tradicional, debería irse reorientando porque eso será bueno para la tierra, para sus habitantes y para la economía".

"Las cosas que se puedan resolver en el nivel local, que se resuelvan en el nivel local. Hay que apostar por la descentralización, porque lo contrario es demasiado centralismo que no siempre es bueno. Hay que intentar que las cosas se resuelvan en el nivel más cercano posible y hablamos mucho de presupuestos participativos. Todo lo que sea participación siempre es bueno", añade.

Sobre los comicios autonómicos, el candidato de M+J se muestra convencido de que "lo más probable es que se repitan los resultados de las anteriores convocatorias" y que el PP continúe en el Gobierno autonómico.

"La sociología es así y Castilla y León es una de las comunidades más envejecidas de España y las personas, cuantos más años tienen, es más difícil que cambien sus hábitos y su mentalidad. Nosotros no somos políticos de carrera, somos ciudadanos de calle que queremos aportar a quien nos quiera oír", zanja. Una veterana formación que tratará de llevar su visión humanista a las elecciones del 15 de marzo.