La Diputación de Segovia exige a la CHD una solución al espacio del azud de Puente Mesa y que "no vuelva a ocurrir"

La Diputación de Segovia ha exigido este jueves a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) una solución al espacio del azud de Puente Mesa y que "no vuelva a ocurrir". La enmienda presentada por el Grupo Popular ha contado con los votos a favor de todos los diputados presentes en el Pleno, salvo la abstención de la representante de Izquierda Unida.

El primer Pleno de 2026 en la Diputación de Segovia ha comenzado recordando a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, así como a las mujeres asesinadas por violencia de género; en una sesión en la que ha habido varios momentos de tensión por los temas a tratar, sobre todo en el turno de las mociones.

Pero antes, siguiendo el orden del día previsto, se ha dado cuenta del informe definitivo de control financiero de 2024, así como del Plan anual para 2025 realizados por el servicio de Intervención, que han servido a la diputada del grupo mixto-IU, Ana Peñalosa para criticar al equipo de Gobierno calificándolo como “informe duro”, y sembrando la duda sobre algunos asuntos que no ha dudado en aclarar el presidente, Miguel Ángel de Vicente.

Este ha asegurado que “el servicio de Intervención ha hecho el trabajo de fiscalización que debería haber hecho usted, que lo que lleva haciendo toda la semana es demagogia porque omite lo que no le interesa, porque lo que queda claro es que este informe es un ejercicio de transparencia”.

También el portavoz socialista, Máximo San Macario ha utilizado otro de los puntos, la evaluación del Plan normativo, para continuar su cruzada contra la tasa de bomberos que asegura “se oculta” en este documento, además de ser “indebida y excesiva como la del servicio de Recaudación”.

En su respuesta, el diputado de Recursos Humanos, Gobierno Interior y Administración General, Jaime Pérez ha aclarado que “este dinero vuelve a los ayuntamientos en forma de servicios” y le ha recordado que “usted ha pretendido que los ayuntamientos del PSOE hicieran una queja global y no lo ha conseguido, por algo será”. Por su parte, el presidente le ha afeado con el tasazo de basuras del Gobierno por el que “podría haber dado la cara en estos tres años por los ayuntamientos que son quienes lo sufren, se lo hubieran agradecido mucho”.

Cinco mociones

Ya en el turno de mociones y teniendo en cuenta que las presentadas por el grupo mixto-Vox y el diputado no adscrito, José Antonio Mateo tenían como tema central el azud de Puente Mesa, se ha decidido realizar un debate conjunto y, finalmente, se ha votado la enmienda presentada por el grupo popular que ha contado con los votos a favor de todos los diputados presentes en el Pleno, salvo la abstención de la representante de Izquierda Unida.

Así, todos han estado de acuerdo en que la CHD no ha procedido de forma correcta, hablando algunos de los grupos de “nocturnidad y alevosía” y también se ha remarcado, haciendo alusión a una reunión mantenida en 2022 en el Ayuntamiento de Cabezuela con representantes del Gobierno y de la CHD, en la que se acordaron medidas para restaurar el azud que “una vez más, el PSOE no cumple sus promesas, aunque me duela decirlo”, tal y como ha señalado José Antonio Mateo.

Una idea en la que ha profundizado el diputado de Vox quien ha dicho que “esa es la palabra del Gobierno, de la CHD y del PSOE en la provincia de Segovia”.

Para el portavoz del grupo popular, José María Bravo “se ha querido enterrar el anuncio que hizo el PSOE por todo lo alto y lo único que hay es una mentira a dos municipios”. Además, Ana Peñalosa ha asegurado que “la CHD y el Ministerio deben dar explicaciones de por qué no han cumplido lo que prometieron”, pero se ha abstenido porque “no estamos a favor de la construcción de presas ni la limpieza de ríos tal y como pide Vox”.

La moción presentada por el grupo Mixto-IU para instar a la Junta de Castilla y León a que paralice los proyectos de macro plantas de biogás en la provincia de Segovia que la convierten en “el vertedero de España”, según ha manifestado Peñalosa, ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, el único apoyo de David Gutiérrez porque “no es decir no al biogás, sino pedir más prudencia y una transición ecológica con los pueblos y no contra los pueblos”, y la abstención de José Antonio Mateo y el grupo socialista.

Precisamente el diputado socialista y alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile ha tachado la moción de “alarmista y llena de hipérboles y exageraciones”, asegurando que hay que poner en marcha proyectos que favorezcan la economía circular.

Por su parte, tanto el grupo popular como el señor Mateo le han afeado que “los socialistas se ponen detrás de las pancartas en Pinarejos, donde no gobiernan, y en Cuéllar dan el visto bueno”. Además, Bravo ha defendido que “estas plantas generan muchos puestos de trabajo y no generan el peligro que se quiere hacer ver, las carreteras están para pasar por ellas y queremos que los pueblos tengan vida”.

Por su parte, David Gutiérrez ha pedido a los socialistas, que se han convertido en el centro de todas las críticas, “un debate responsable y no oportunismo político”, pidiéndoles hacer “una reflexión y tener una postura común que no dependa de quién gobierne”.

Sistema de financiación autonómica

El grupo popular ha presentado una moción sobre el sistema de financiación autonómica para que la que el PSOE ha aportado una enmienda que no ha sido aceptada por los populares “por hipócrita”, ya que según ha manifestado José María Bravo “no apoyan el medio rural, ni los pueblos, ni siquiera a Castilla y León y es un insulto, cuando es el propio Gobierno el que obedece a intereses partidistas”.

Así, el texto del PP ha contado con el apoyo de los dos diputados no adscritos “por coherencia institucional”, tal y como ha defendido Gutiérrez, ante una propuesta que “no pide privilegios sino igualdad, y que no haya reglas distintas según el territorio”. Por su parte, José Antonio Mateo ha asegurado echar de menos “en esta ecuación a la FEMP, que debería tener mucho que decir y con la que no se reúnen porque no la controlan”.

Para Ana Peñalosa la moción tiene “aroma a oportunismo político”, pues según ella “no se trata de financiar banderas sino servicios” y en eso ha basado su voto en contra, mientras que Pedro Varela ha explicado que “coincidimos en que el Gobierno empobrece cada día más a provincias como la nuestra y en algunas otras cosas, pero partimos de una discrepancia y es que desde hace muchos años hay diferencias entre territorios, y si queremos garantizar la igualdad, hay que hacer una profunda reforma del sistema”, por lo que tampoco ha apoyado la moción popular.

El grupo socialista que, en palabras de Daniel Bravo, ha matizado que “rechazan nuestra propuesta y optan por la confrontación política porque renuncian a pedir responsabilidades a todas las administraciones que tienen algo que decir en la financiación local”.

Ante esta alusión directa a la Junta de Castilla y León, José María Bravo ha respondido diciendo que “esta Diputación no ha recibido 20 millones de euros del Estado, pero sí de la administración autonómica para proyectos en cofinanciación con los ayuntamientos, cuando el Gobierno de España ponga ese dinero, estaré de acuerdo con todo lo que usted ha dicho”.

Por último, el portavoz del grupo socialista ha presentado una moción relativa al número de diputados socialistas que forman parte de las Comisiones Informativas de la Diputación que ha conseguido poner en su contra a todos los diputados presentes en el Pleno (salvo a sus cinco compañeros) que incluso le han reprochado el tenor del debate en el que ha llegado a desacreditar a la Presidencia con acusaciones de chantaje, llegando a ser calificada su actuación de “sainete” o “esperpento” por parte del diputado de Vox.

Y es que el grupo socialista, que perdió dos diputados que pasaron a ser no adscritos el pasado mes de abril, pedía en su moción tener más representación en las Comisiones Informativas cuando lo que se está haciendo es aplicar estrictamente el reglamento y avalado por un informe de la secretaria General.

En su turno de intervención, todos los portavoces han coincidido en que “sólo se han acordado de la representación en las comisiones cuando se les ha quitado la media liberación de su viceportavoz”.

José Antonio Mateo les ha acusado de ser “unos peseteros a los que no les importa la provincia, pues se ha callado mientras iba bien montado en la burra”, David Gutiérrez de “utilizar las comisiones como un recurso económico a su disposición y no como espacios de trabajo”, Ana Peñalosa de “movilizarse ahora porque han perdido privilegios económicos, pues solo les interesa el cobro de más dietas, no el acceso a la información”.

Por su parte, el diputado de Hacienda, Óscar Moral ha criticado esta moción “en estos días en que los segovianos están pendientes de las infraestructuras ferroviarias o de la inestabilidad política, ustedes traen aquí una propuesta que solo interesa a seis personas” y le ha pedido que entienda que “no podemos modificar el reglamento cada vez que se peleen, por eso le recomiendo consenso y diálogo entre ustedes y con ustedes”.

Así, ante la insistencia de Máximo San Macario al decir que “no hemos cedido al chantaje ni a sus amenazas”, señalando cifras y comparando retribuciones; Moral le ha recordado que “usted cobra lo mismo que yo con varias diferencias: mientras yo trabajo los siete días de la semana, usted solo 4, mientras yo tengo muchas personas a mi cargo y mucha responsabilidad en la gestión de esta institución, usted ninguna y, seguramente, nunca la va a tener”.

Por último, y por alusiones, el presidente, Miguel Ángel de Vicente ha cerrado el debate asegurando que “los del PP no somos como usted, mis compañeros están al tanto de todo lo que ha ido sucediendo porque se lo he contado yo”. Además, ha añadido que “hasta el último día he respetado, algo que es cuestionable, la media liberación de su compañera Gloria Hernando porque, aunque en abril cambiaron las circunstancias, era una situación que venía del 1 de enero y decidí mantenerla cuando podía haberla quitado al día siguiente”.

Tras las explicaciones ha asegurado que “conmigo ha pinchado en hueso, pero tengo la suerte de tener amigos entre mis diputados y no les oculto nada, creo que usted no puede decir lo mismo”. Al final, y para destensar el debate y tras una primera intervención del portavoz socialista “muy profunda y literaria”, De Vicente ha bromeado diciendo que parecía haberse leído “todas las tazas del Ale Hop y si quiere podemos proponer otro accésit en el Gil de Biedma”.