La Diputación de Segovia presenta nuevas políticas para impulsar la cultura y apoyar a los jóvenes: "Viva donde vivan"

José María Bravo presenta la planificación del Área de Cultura y Juventud de la Diputación de Segovia para 2026

La Diputación de Segovia ha presentado este martes, 27 de enero, la planificación de este 2026 para impulsar la cultura y el apoyo a los jóvenes, "vivan donde vivan" en la provincia, con nuevas iniciativas y una inversión superior a los 2 millones de euros.

Así lo ha trasladado el diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, quien ha detallado todas estas nuevas iniciativas que están dirigidas a dinamizar los municipios segovianos.

La gran mayoría de la inversión está concentrada en Cultura, que cuenta con una destacada línea de apoyo a los ayuntamientos para que desarrollen artes escénicas, actividades culturales y música, con un presupuesto de 500.000 euros.

A esto se suman programas de formación teatral, festivales consolidados, circuitos culturales o certámenes. La planificación también incluye ayudas a asociaciones, entidades educativas y fundaciones, además de la colaboración con universidades para desarrollar proyectos de investigación, recuperación del patrimonio y difusión cultural, reforzando la cultura como una pieza de cohesión territorial.

Las principales novedades están en el ámbito juvenil, donde se ha puesto en marcha un cambio en la gestión de los Talleres de Astronomía y el programa Jóvenes Intérpretes. Estas dos iniciativas, siguiendo la tónica del resto de programas del área, pasan a ser subvenciones en concurrencia competitiva, por lo que se determinarán las bases con los requisitos para participar.

Destaca asimismo el cambio en el modelo de gestión de los cursos formativos para jóvenes, entre los que prevén incluir tanto los de coordinación como monitor de ocio y tiempo libre. Las subvenciones se destinarán a los cuatro grupos de acción local de la provincia segoviana.

Igualmente, la institución provincial colaborará de nuevo con los municipios que organicen cursos de formación de robótica para jóvenes y continuará llevando hasta los centros educativos los cursos de prevención en redes sociales. Habrá una nueva convocatoria de becas de estudios en colaboración con IE University y seguirá el apoyo a los alumnos de la UVa a través de la Asociación Publicatessen, con su Festival Universitario de Publicidad.

La programación cultural, por su parte, mantendrá sus principales propuestas como Actuamos, Aquí Teatro, Aperitivos musicales a banda o la Muestra Provincial de Teatro Aficionado.

La música seguirá recorriendo las localidades a través de programas como Otoños con Pulso y los coros de la provincia llenarán los municipios con los Cantos para el Adviento y la Navidad o las Aulas para convivir Cantando, además de las Aulas para convivir danzando.

De la misma manera, se organizarán ciclos de conciertos como Romances castellanos de la pasión, que conducirán al Nuevo Mester de Juglaría por los pueblos segovianos durante la Semana Santa.

El Servicio de Cultura está igualmente trabajando para desarrollar en el territorio segoviano la Orquesta Sinfónica de Segovia y a la agrupación Ronda Segoviana, que traerán estos últimos eventos como la presentación de su nuevo disco en el Teatro Juan Bravo.

En cuanto a artes escénicas, se han establecido distintas líneas de apoyo como es el caso de las dirigidas a la Asociación Muestra de Teatro Independiente Andrés Laguna.

Se han establecido también distintas colaboraciones musicales, como con la Asociación La Leyenda Continúa. Noche en Blanco y Negro llegará a su novena edición, que este año se celebrará en Coca, y el área de Cultura apoyará la iniciativa de Prádena para organizar una jornada de pianos.

Asimismo, la Diputación continuará respaldando eventos como 921 Distrito Musical de la Fundación Don Juan de Borbón, o las extensiones provinciales de Vive la Magia y Titirumundi, una iniciativa a la que también se cederá el Patio de Columnas del Palacio Provincial en el mes de mayo para sus actuaciones.

Respecto a la 36 edición del premio de poesía Jaime Gil de Biedma, la convocatoria lleva abierta desde el 1 de enero y permanecerá disponible hasta el 31 de marzo. Se recuerda que hay dos líneas, una general premiada con 12.000 euros y otra dirigida a menores de 30 años dotada con 5.000 euros.

Cultura tradicional e inmaterial

A través del Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero, la institución provincial va a invertir en torno a 370.000 euros en actuaciones relacionadas con la cultura tradicional segoviana, la música y danza popular y el patrimonio cultural inmaterial. Entre sus novedades está una partida de 30.000 euros para la realización de actuaciones de danza tradicional.

Asimismo, se reimpulsarán las actividades culturales de ¿Dónde vas a lavar? y Lo aprendí de los abuelos y esperan que en el mes de abril se convoque una nueva edición de las becas de investigación.

Entre sus colaboraciones destacadas, se incluye el apoyo a la Asociación de Mujeres del Barrio de Santo Tomás para su tradicional Encuentro del Traje Regional Segoviano. Además, con el objetivo de preservar la difusión de la cultura inmaterial se continuará apoyando la Fiesta de los Gabarreros que se celebra en El Espinar, así como los actos enmarcados en la conmemoración del Sinodal de Aguilafuente y las actividades del Museo del Paloteo en San Pedro de Gaíllos.

Siguiendo con el apoyo a las actividades relacionadas con la tradición segoviana, van a apoyar el proyecto de la Asociación Despertar Memoria con su III Encuentro de Vaquillas de Carnaval que acogerá la localidad de Santo Tomé del Puerto en la jornada de este sábado 31 de enero. Asimismo, se está llevando a cabo una actualización de contenidos en la página web del Instituto con archivos sonoros y audiovisuales. Entre todos ellos destaca el del Romancero General de Segovia, que se presentará y publicará este viernes 30 de enero.

Fomento de la lectura

Las iniciativas relacionadas con la promoción del libro y las bibliotecas contarán con un presupuesto de más de 238.000 euros. Una gran mayoría de esta partida está dirigida a la compra de material bibliográfico y publicaciones, así como a la edición de las mismas; y otra al fomento del hábito de la lectura.

En lo que concierne al aspecto de las publicaciones, se están ultimando los detalles para la publicación de la Beca de Investigación del año 2021 relacionada con el estudio de las bodegas tradicionales de la provincia.

Asimismo, el equipo de Cultura continúa trabajando en varias publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural inmaterial de la provincia. Igualmente, se prevé la edición de una decena de publicaciones vinculadas al patrimonio, la creación artística y la memoria cultural de la provincia.

Así las cosas, desde el Servicio de Archivo y Bibliotecas se trabaja en los volúmenes cuarto y quinto de la colección Historia de Segovia, Por otro lado, la Diputación seguirá colaborando con la presentación de diferentes libros a lo largo del año, tanto a través de la cesión de espacios como del apoyo institucional, como la publicación El corro de los mozos de la fiesta de San Miguel. Riofrío de Riaza, cuya presentación pública acogerá la institución provincial en las próximas semanas.

Se mantendrán programas de fomento de la lectura en bibliotecas y bibliobuses, con especial énfasis en actividades que fomenten la preservación de la identidad segoviana, tema central de la Campaña de Animación a la Lectura de este año que persigue el objetivo de mirar al pasado y recordar aquellos oficios que hoy en día se han perdido, como las labores de los carboneros, turdidores, vaqueros o faroleros.

Enmarcadas en esta última, se desarrollarán los ya clásicos concursos de marcapáginas y microrrelatos, y el novedoso taller de cómic. Además, volverán a repetirse las actividades propias del Servicio de Bibliobuses como son las jornadas de Clubes de Lectura, que este año se celebrarán el 21 y 22 de febrero, el Recital de Poesía por el Día de la Mujer o la Lectura Grupal por el Día del Libro, entre otras.

Colaboración institucional

El Teatro Juan Bravo de la Diputación verá incrementado su presupuesto hasta los casi seiscientos cincuenta mil euros, reforzando así su programación cultural. Por otro lado, el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, que recibirá una aportación de trescientos cincuenta mil euros, continuará ofreciendo acceso gratuito a segovianos y visitantes, con exposiciones de artistas locales y nacionales.Del mismo modo, la Diputación seguirá apoyando las actividades Centro Nacional del Vidrio con una aportación de cincuenta mil euros.

El también vicepresidente primero ha querido hacer referencia a uno de los proyectos más relevantes de la institución provincial como es el de Confloenta y ha destacado que "se prevé que la ejecución de las obras esté finalizada en el último trimestre del año".

En consecuencia, la Diputación de Segovia, a través del Servicio de Cultura y Juventud, también seguirá colaborando en la organización de festivales, eventos y manifestaciones artísticas en toda la provincia. Por ello Bravo ha subrayado que "la colaboración con los ayuntamientos y las asociaciones sigue siendo una pieza clave para que las actividades lleguen a todos los municipios, independientemente de su tamaño".

Con esta planificación, la institución provincial quiere reafirmar su apuesta por una cultura cercana y por políticas juveniles que fomenten la participación y el desarrollo personal. En definitiva, la planificación cultural para 2026 "combina la conservación del patrimonio, el impulso a las artes, el encuentro intergeneracional y la incorporación de nuevas tecnologías, consolidando a la provincia como un referente cultural en la Comunidad".