La Diputación de Segovia renueva su éxito cultural con más participación y mayor inversión

El Área de Cultura de la Diputación de Segovia hace balance de los principales programas culturales desarrollados recientemente – Muestra Provincial de Teatro, Vive la Magia y Cantos para el Adviento y la Navidad –, que consolidan su alcance provincial, incrementan la participación artística y refuerzan la implicación de los ayuntamientos.

Muestra Provincial de Teatro

La Muestra Provincial de Teatro mantiene una alta respuesta del público, con una asistencia media de trescientos cuarenta y ocho espectadores por función, quince más que el año anterior. Cabe destacar la importancia de este dato debido a que dos representaciones no pudieron celebrarse por causas sobrevenidas.

La asistencia total de las dieciocho funciones ha alcanzado las seis mil doscientas setenta y cinco personas, con una especial afluencia los domingos, tendencia que se mantiene desde el año pasado. En lo que respecta al día de menos afluencia continúa la tónica de los jueves, cuando se ha alcanzado una media de doscientos setenta y cuatro espectadores por función.

En 2025 se recibieron diecinueve solicitudes, con siete formaciones que no participaron en la edición anterior, lo que evidencia la renovación y el dinamismo del tejido teatral aficionado. En concreto, las agrupaciones que se han estrenado o han vuelto a las tablas del Teatro Juan Bravo han sido: Los Tomillares, de Veganzones; Gente Festeamus Grupo Joven, de Cuéllar; El Telón Negro, Compañía Local-L, Catarsis y Zaquizamí Teatro, de Segovia; y Mandala Teatro, de Nava de la Asunción. En cuanto al resto de grupos, cabe resaltar que Nuevos Horizontes está integrado por actores con discapacidad intelectual; mientras que Mandala Teatro y Con dos o varios están compuestos íntegramente por mujeres.

Como es habitual, la mayoría de las obras han pertenecido al género de la comedia, aunque también se han presentado dramas, esperpento o suspense, entre otros. Igualmente, había obras de creación propia, como el caso de la compañía Vas de arte, que presentó un drama cuyo autor es su director. A su vez, ha habido también adaptaciones de grandes clásicos como la agrupación Ponte a la cola, con ‘Bodas de Sangre’, de Federico García Lorca.

El presupuesto total del programa ha sido de 43.775,65 euros, con un incremento motivado principalmente por el aumento de los gastos de desplazamiento, al cual se le destinaron 4.271,28 euros más que en el año anterior. El diputado de Cultura, Juventud y Deportes, José María Bravo, ha valorado “la elevada asistencia media y la incorporación de nuevos grupos, que garantizan la renovación y el futuro del teatro aficionado en la provincia, incluso en un contexto de dificultades sobrevenidas”.

Vive la Magia

El programa Vive la Magia continúa con su tendencia al alza, con la participación de cincuenta y tres ayuntamientos y un total de cuatro mil setecientos treinta y siete asistentes, ciento sesenta y tres más que en la edición anterior. La Diputación incrementa su aportación hasta los 29.283’75 euros, 2.299 euros más, mientras que la contribución de los ayuntamientos alcanza los 37.510 euros, reforzando el compromiso compartido con la programación cultural de calidad.

Cabe destacar que el pueblo que ha contado con mayor acogida de este programa ha sido Campo de San Pedro con la actuación del catalán Joaquín Matas y una audiencia total de casi doscientas personas.

Por los municipios segovianos han desfilado magos de la provincia como Héctor Sansegundo o Quiquemago; otros nacionales como la canaria Jessica Guloomal o el valenciano Germán Vilar; y otros internacionales como los argentinos Toni Montana y Leo Bordigoni.

Cantos para el Adviento y la Navidad

El programa crece en número de agrupaciones participantes, pasando de doce a catorce, con la incorporación de los grupos Voces de Castilla y Coro en Femenino Plural, ambos de la capital segoviana. Asimismo, han repetido algunas agrupaciones ya consolidadas como Tutto Voce, que para el presente año añadieron acompañamiento musical, cambiando así su tendencia únicamente vocal.

Aunque el número de ayuntamientos participantes se sitúa en treinta y nueve – nueve menos que en la edición anterior – la contribución de la Diputación asciende hasta los 26.248’44 euros, alcanzando un coste total del proyecto de 42.700 euros.

En esta edición se incorporan once municipios y salieron veinte, reflejando la rotación y adaptación del programa a la realidad territorial. Los municipios que han decidido incorporar esta actividad a su programación navideña han sido Aldealengua de Pedraza, Escarabajosa de Cabezas, Fuentepelayo, Martín Muñoz de las Posadas, Monterrubio, Moraleja de Coca, Navas de Oro, Olombrada, Ortigosa del Monte, Palazuelos de Eresma y Riaza.

Todos estos datos confirman el compromiso de la Diputación de Segovia con el acceso a la cultura en todo el territorio provincial, el apoyo a los creadores locales y la colaboración con los ayuntamientos para ofrecer una programación diversa, sostenible y cercana a la ciudadanía.

El también vicepresidente primero de la institución provincial ha destacado que “programas como Vive la Magia o Cantos para el Adviento y la Navidad no solo mantienen su atractivo, sino que crecen en participación y público, reforzando el compromiso de la Diputación con una oferta cultural de calidad, accesible y equilibrada”.

Así las cosas, Bravo ha declarado que “estos programas demuestran que la cultura sigue siendo una herramienta fundamental de cohesión territorial, capaz de llegar a todos los rincones de la provincia y de implicar tanto a creadores como a ayuntamientos y vecinos”.