Éxito de la Diputación de Segovia en Fitur 2026: “Despertamos un interés real como destino turístico”

La Diputación de Segovia hace un balance positivo de su participación en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se ha celebrado esta semana en Madrid, donde el stand de Turismo de la Provincia ha registrado una elevada afluencia de visitantes, especialmente durante las jornadas abiertas al público general.

Este año la feria ha estado marcada, no obstante, por el luto oficial de tres días decretado por el Gobierno de España tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), un contexto que se dejaba sentir en el ambiente general del certamen y que ha condicionado el desarrollo de algunos actos, manteniéndose en todo momento un tono de respeto y recogimiento institucional.

A pesar de ello, las jornadas del sábado y domingo, coincidentes con la apertura de FITUR al público no profesional, han registrado un notable interés por la oferta turística de la provincia, con especial atención a las propuestas vinculadas al eclipse solar total del 12 de agosto.

Numerosos visitantes se han estado interesando por las condiciones del territorio para la observación del fenómeno, los espacios naturales y la planificación de estancias previas y posteriores a esa fecha.

En este sentido, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, señalaba durante el transcurso de la Feria que “Fitur nos está permitiendo comprobar el interés real que despierta Segovia como destino, tanto por el eclipse de 2026 como por la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, especialmente entre un público de cercanía que valora la proximidad, la calidad del entorno y la posibilidad de descubrir el territorio con calma”.

La presentación oficial de la estrategia turística en torno al eclipse, celebrada en el espacio de Castilla y León, despertaba el jueves también la atención de profesionales y medios de comunicación, reforzando el posicionamiento de Segovia como un territorio preparado que cuenta con una planificación anticipada.

Asimismo, la presentación de la Ruta de las Vaquillas del Carnaval Rural Segoviano, con la presencia física de algunas de las figuras tradicionales, suscitó un destacado interés entre el público y los asistentes a la Feria. Esta iniciativa, organizada por la Asociación Despertar Memoria en colaboración con la Diputación de Segovia, contribuye a poner en valor el patrimonio cultural inmaterial de la provincia y a reforzar la identidad de los pueblos segovianos dentro de la oferta turística.

Reuniones profesionales y proyección exterior

Durante la celebración de FITUR, Turismo de la Provincia ha mantenido, además, reuniones de trabajo con las Oficinas Españolas de Turismo en el exterior, en coordinación con Turespaña, con el objetivo de reforzar la proyección internacional del destino.

Fruto de estos encuentros se han obtenido múltiples contactos para la organización de futuros viajes de prensa e influencers a la provincia, así como para la creación de contenidos específicos sobre Segovia que puedan ser difundidos a través de medios de comunicación y redes sociales en distintos mercados emisores.

En estas reuniones se ha dado a conocer, además, el trabajo de los receptivos turísticos de la provincia; es decir, las empresas locales especializadas en la organización y gestión de viajes para agencias emisoras, encargadas de diseñar itinerarios, coordinar servicios y facilitar la experiencia de los grupos y viajeros que llegan a Segovia a través de operadores turísticos.

Las Oficinas Españolas de Turismo han mostrado interés especial en esta edición por propuestas vinculadas al turismo activo y de naturaleza, el patrimonio monumental, los pueblos de la provincia y sus espacios naturales, así como por novedades, experiencias singulares y “excusas” informativas que permitan generar contenido y mantener a Segovia presente en la agenda turística internacional.

De manera paralela, durante FITUR se han mantenido varias reuniones con empresas especializadas en gestión de redes sociales y comunicación, orientadas a reforzar la presencia digital del destino y la planificación de acciones de prensa. Asimismo, se han desarrollado sesiones de formación, entre ellas relacionadas, en esta edición, con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) y los procesos de digitalización, con el objetivo de seguir avanzando en la modernización de la gestión turística provincial.

Desde la Diputación de Segovia, a través del Área de Turismo y de Turismo de la Provincia, se califica de forma “positiva” la participación en FITUR, tanto por la respuesta del público como por el trabajo profesional desarrollado, en una edición marcada por un contexto excepcional que ha requerido sensibilidad y respeto institucional.