El presidente de la Diputación de Segovia visita los nacimientos ganadores del Concurso Provincial de Belenes

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante su visita a uno de los nacimientos ganadores del Concurso Provincial de Belenes

Después de que el viernes se diese a conocer el veredicto del jurado del Concurso Provincial de Belenes, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, como ya hiciese en la edición anterior, ha querido acercarse a conocer los nacimientos ganadores de los tres premios principales del certamen.

Así, a lo largo de la mañana del lunes, De Vicente pudo visitar, en primer lugar, a los creadores del mejor belén artesanal de esta trigésima quinta edición, los alumnos, profesores y padres del AMPA Virgen del Carmen de Santiuste de San Juan Bautista. Con ellos pudo compartir unos minutos de juego sobre el tablero del particular 'Juego del nacimiento' que han creado.

Posteriormente, Miguel Ángel de Vicente, acompañado por la jefa de Servicio de Asuntos Sociales, Mar Martínez, y la jefa de Sección de Procesos Comunitarios e Inclusión Social, Cristina Sanz, se trasladó a Carbonero el Mayor, donde pudo 'asistir' a una sesión de cine con todos los personajes creados por el alumnado del colegio San Juan Bautista de Carbonero el Mayor, ganadores del Premio Escolar.

De la mano de los menores, el presidente pudo conocer el motivo por el que decidieron llenar del séptimo arte su belén. Finalmente, en Prádena, Miguel Ángel de Vicente visitó el nacimiento creado artesanalmente por varios vecinos de la localidad que les ha hecho merecer el premio en la categoría Popular y para el que, en palabras del presidente de la Diputación "las fotos y las imágenes no hacen justicia a lo bonito que es al conocerlo in situ".