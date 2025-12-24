El nuevo servicio contra el fuego de la Diputación de Segovia ya está listo con 24 bomberos: “La provincia os necesita”

Toma de posesión de los nuevos bomberos que darán servicio a la provincia desde el 1 de enero Fotografía: Diputación de Segovia.

El servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Segovia ha dado este martes, 23 de diciembre, el paso definitivo para su puesta en marcha el próximo jueves, 1 de enero.

24 bomberos conductores han tomado posesión de su cargo en un acto que se ha celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial y que ha estado presidido por el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

El presidente de la institución provincial ha valorado la “constancia, sacrificio personal, esfuerzo físico y mental, y la paciencia” de todos los que han superado el exigente proceso selectivo y formativo; y ha festejado que “estemos celebrando este acto pesar de todo y a pesar de muchos, por encima de agoreros, gurús e incluso de decisiones difíciles que han requerido de valentía y han restado horas de sueño”.

De esta manera, los veinticuatro, arropados por la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés; así como por el diputado de Recursos Humanos, Jaime Pérez, el del Área Hacienda y Desarrollo Económico, Óscar Moral, la diputada del SPEIS, Elisabet Lázaro, el jefe técnico del SPEIS, Carlos Castro, el sargento José Luis Carrera, algunos de los cabos – jefes de dotación, así como otros responsables técnicos y políticos han prometido o jurado su cargo en presencia de los familiares que han abarrotado el Salón de Plenos.

Precisamente a ellos también se ha dirigido el presidente en su intervención, agradeciendo su papel en todo este camino, ya que “han sido un apoyo imprescindible durante este largo proceso de horas de estudio, entrenamientos, renuncias y momentos de duda”.

Y es que, la intervención del presidente ha estado cargada de mensajes para los últimos profesionales en incorporarse a este nuevo servicio que, comenzó a fraguarse hace cinco años y que se ha convertido en una realidad con la puesta en marcha de los dos parques de Palazuelos y Boceguillas, que suma una inversión superior a los ocho millones de euros en infraestructuras, vehículos y material, pretendiendo convertirse en una referencia a nivel operativo. Así, De Vicente, que también ha agradecido la labor de los mandos durante todo el proceso de formación, ha expresado que “la Diputación confía en vosotros, la provincia os necesita, y la ciudadanía espera de vuestro trabajo profesionalidad, cercanía y compromiso”.

Así, les ha pedido que se sientan “orgullosos de lo conseguido, y, aunque aún haya que seguir mirando desde el retrovisor, espero que, a partir de hoy os sintáis también orgullosos del uniforme que vestís y del servicio que representáis”.

Por su parte, la directora general de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León, Irene Cortés, ha valorado “el esfuerzo enorme, el empeño ingente y la inversión extraordinaria” de la Diputación para la puesta en marcha del SPEIS. Asimismo, ha puntualizado que “las emergencias han tomado un cariz diferente al que conocíamos” por lo que hay que abordarlas “de manera multidisciplinar”, con “voluntarios, forestales y bomberos profesionales”.

Un largo camino

Con este acto celebrado en el Salón de Plenos del Palacio Provincial se ha culminado un largo proceso que comenzaba hace cinco años (y cinco días), con el anuncio de la construcción del primer parque.

A partir de ahí, se han ido sucediendo los hitos que han avalado el compromiso adquirido por el Equipo de Gobierno de la Diputación y por la Presidencia de Miguel Ángel de Vicente. De esta manera, en septiembre de 2021, el Pleno de la Corporación provincial aprobaba la consignación presupuestaria para la implantación del SPEIS.

En junio de 2022, la sesión plenaria daba el visto bueno a la memoria del servicio. Más adelante, en agosto de 2024, Carlos Castro comenzaba su labor como director técnico del servicio. En septiembre de ese mismo año, se celebraron los primeros exámenes de la convocatoria para la provisión de plazas de bombero-conductor.

Entretanto, el proceso ha seguido adelante y en mayo de 2025 se producía el nombramiento de sargentos y, en julio de este año, la toma de posesión de cabos del servicio hasta que, este 23 de diciembre, han hecho lo propio los veinticuatro bomberos-conductores de la Diputación de Segovia.

Como anécdota, a la conclusión del acto, De Vicente ha animado a sumarse a la foto de familia como padrino de los bomberos de la Diputación al exjugador profesional internacional de baloncesto, Felipe Reyes, que ha asistido al acto como familiar de uno de los nuevos bomberos de la institución provincial.