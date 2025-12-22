La felicitación de Navidad de Miguel Ángel de Vicente: "Un 2026 pleno de momentos por los que sentirnos afortunados"

Con la nueva incorporación al Belén de la Diputación en este 2025, la réplica en formato Playmobil de las Termas de Fortuna, como fondo de escenario, Miguel Ángel de Vicente, presidente de la institución provincial, ha querido felicitar las fiestas este año a los segovianos con un mensaje cargado de simbolismo.

Como viene siendo habitual en las últimas navidades, De Vicente ha dedicado unas palabras a los vecinos y vecinas de la provincia, recordando esos deseos que se piden en esta época del año y reconociendo que muchos de los suyos “por carretera, por Caravana, cantados o declamados, a pie, a caballo, en moto, en piragua o en bici, a través de algún servicio a domicilio, recorriendo kilómetros de igualdad, han vuelto a llegar, a lo largo de este 2025, a su lugar de destino”, los vecinos de la provincia.

Por ello, y por celebrar, año tras año, “una provincia de personas que, igual que son capaces de encontrar hasta la pieza más difícil de conseguir del nacimiento, lo son también de potenciar hasta el recurso más recóndito de su pueblo”, el presidente de la Diputación asegura sentirse “afortunado” y subraya que cada una de esas personas, desde los panaderos hasta los artistas, jóvenes y mayores, hacen “que todas y cada una de las escenas, las de esta época y las de los trescientos sesenta y cinco días del año, cobren sentido”.

No en vano, recalca De Vicente en su mensaje, son ellas las encargadas de dar “nacimiento a ideas, empresas, iniciativas sociales, culturales, deportivas o patrimoniales”.

Finalmente, en el vídeo, que ha sido publicado en los perfiles de redes sociales de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, aprovechando la definición de “suerte y éxito” de la palabra fortuna y el hecho de que hoy día 22 de diciembre sea el día de la lotería -en el que seguro habrá quien pueda celebrar la suerte de haber sido premiado- concluye deseando a los habitantes de la provincia “unas felices fiestas y un 2026 pleno de deseos cumplidos y momentos por los que poder sentirnos afortunados”.