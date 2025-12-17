Navidad con 'extra' para los trabajadores de la Diputación de Segovia: cobrarán este mes los atrasos por la subida salarial

La Diputación de Segovia ha confirmado este miércoles que la institución provincial abonará en la nómina de diciembre los atrasos correspondientes a la subida salarial del 2,5 por ciento de 2025.

Así lo ha dado a conocer el diputado del Área de Recursos Humanos, Jaime Pérez, ante los representantes de la patronal y los sindicatos durante la reunión ordinaria del Consejo del Diálogo Social.

Según ha expresado la institución, supone un "importante adelanto respecto a los plazos legales, ya que la administración disponía de margen hasta el año 2028 para ejecutar estos pagos".

Según explicó Pérez a los representantes de la Federación Empresarial Segoviana (FES), UGT y Comisiones Obreras, se ha realizado un "esfuerzo" de gestión para que la plantilla llegue al 1 de enero de 2026 con las actualizaciones al día, momento en el que comenzará a aplicarse un nuevo incremento previsto del 1,5 por ciento.

Junto a las novedades económicas, el encuentro sirvió para perfilar el futuro de la estructura laboral de la Diputación. Entre ellas, el equipo de gobierno ha tomado la decisión de no incluir más plazas de auxiliares administrativos en las futuras Ofertas Públicas de Empleo (OPE). En su lugar, estas vacantes se convocarán directamente como administrativos.

El objetivo de este cambio es fomentar que los empleados públicos ostenten la mayor categoría profesional posible, reconociendo que ambos perfiles desarrollan funciones muy similares y facilitando la promoción interna.

Durante el repaso a la situación del empleo público, se detalló que la OPE de 2023 ya está finalizada, mientras que de la oferta de 2024 restan por cubrir únicamente doce plazas de las 39 totales.

Respecto a la de 2025, ya se han adjudicado 19 puestos de un total de 51, sumándose a los movimientos de personal derivados del reciente concurso de traslados.

En la reunión también se abordó la actualización normativa interna. El diputado informó de una inminente modificación del reglamento de teletrabajo, que será sometida al Pleno para adaptar el texto a la realidad observada tras sus dos primeros años de vigencia.

Asimismo, se anunció el inicio de las negociaciones con la Junta de Personal y el Comité de Empresa para establecer, mediante un nuevo grupo de trabajo, el reglamento de la carrera profesional y la evaluación del desempeño.

Por último, la secretaría del Consejo informó sobre el impacto de los programas de empleo subvencionados por la Junta de Castilla y León, como las líneas PLANIEL o ELPEX, que han permitido un total de veintiséis contrataciones.

Del mismo modo, se confirmó la prórroga hasta el 31 de diciembre de las quince becas formativas de la institución, una medida transitoria a la espera de que el Parlamento nacional apruebe la normativa definitiva que regulará este tipo de prácticas.