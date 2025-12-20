Judiones de La Granja o potaje segoviano: así son los 477 menús que la Diputación entrega en su servicio de comida a domicilio

La Diputación de Segovia tiene todo preparado para que en 2026 continúe el Servicio de Comida a Domicilio. Una prestación de carácter social que en 2025 ha beneficiado a 477 personas en el conjunto de la provincia. El servicio ha sido adjudicado mediante procedimiento abierto a la empresa Celedonio Morales SL (Gesgourmet).

La institución provincial destinará un presupuesto de 949.104 euros, IVA incluido, de inversión para facilitar el desarrollo o mantenimiento de la autonomía personal.

El objetivo es apoyar a personas con limitaciones de autonomía y favorecer su permanencia en el entorno habitual, con apoyos personales, domésticos y sociales adecuados.

Miguel Ángel de Vicente en la reunión del Servicio Comida Domicilio

El Servicio de Comida a Domicilio contribuye a prevenir el deterioro individual, mejorar la calidad de vida y fomentar hábitos alimenticios saludables.

También busca evitar situaciones de malnutrición y sus consecuencias sobre la salud y la independencia, reducir riesgos de accidentes en personas vulnerables y reforzar la integración social de los usuarios.

La prestación consiste en la elaboración y reparto de comida, en transporte homologado, de lunes a viernes. Cada usuario recibe cinco menús semanales, con primer plato, segundo y postre.

Las propuestas se adaptan a las necesidades alimenticias de cada persona y están elaboradas por expertos nutricionistas, según apunta la institución provincial.

Los menús cambian cada semana para evitar la monotonía y se ajustan a las distintas épocas del año. Incluyen opciones especiales para fiestas navideñas o cumpleaños y pueden adaptarse a periodos concretos como la Cuaresma. Además, incorporan productos y recetas de la gastronomía segoviana.

Entre esos platos figuran "potaje de garbanzos a la segoviana, judiones de La Granja, sopa castellana o pisto segoviano", según ha destacado Alexander Morales, director de proyectos y gerente de Gesgourmet. El servicio permite cambiar cualquier plato que no sea del gusto del usuario, con hasta seis alternativas disponibles.

También existe la opción de bloquear platos que no resulten agradables. "En la primera entrega, se adjuntan unas instrucciones básicas del servicio para que sepan cómo actuar y el personal que reparte cuenta con formación tanto para el servicio como para tratar con personas mayores", ha señalado Morales.

El programa contempla más de una treintena de tipologías de dietas, que abarcan desde la basal hasta opciones para diabéticos, celíacos, personas con alergias, dietas hipocalóricas o adaptadas a distintas patologías. También incluye alternativas étnicas para quienes deciden suprimir el cerdo.

Todos los platos se envasan de forma natural, sin conservantes ni gases, en materiales seguros, aptos para altas temperaturas y para calentar en microondas con el propio recipiente. Los envases son 100% reciclables y se diferencian por colores entre primeros y segundos platos, con etiquetado informativo.

El servicio incorpora orientación nutricional y un seguimiento de las entregas en el domicilio del usuario, con trazabilidad en tiempo real. Además, se realizan encuestas de satisfacción trimestrales. Los repartos se organizan en seis rutas, con dos días de distribución semanal.

Durante 2025 se repartieron casi 111.000 menús. En cuanto a la distribución de los usuarios, 187 se localizan en el área de acción del CEAAS de Cuéllar, 168 en el de Cantalejo, 70 en el del Real Sitio de San Ildefonso y 41 en el de Prádena.