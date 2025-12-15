Un centro sociosanitario como ejemplo para impulsar la igualdad: el CSS La Fuencisla abre sus puertas

El presidente de la Diputación y titular del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente,

La Diputación de Segovia ha continuado con su iniciativa de acercar a las entidades del Consejo Provincial de Igualdad a los centros dependientes de la institución.

Si en junio fue el centro Juan Pablo II el que abrió sus puertas, en esta ocasión ha sido el Centro Sociosanitario La Fuencisla el escenario elegido para la asamblea ordinaria del mes de diciembre, organizada por la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad.

El presidente de la Diputación y titular del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, dio la bienvenida a los asistentes, destacando la importancia de “abrir las puertas de nuestra casa, de cada una de nuestras casas” como forma de invitar a las entidades del Consejo a participar activamente en la vida de la institución.

Durante su intervención, De Vicente, acompañado de la diputada de Asistencia a Municipios e Igualdad, Pilar Martín, y de la jefa de Servicio de Asuntos Sociales, Mar Martínez, subrayó que el encuentro en el Centro “es la mejor forma de mostrar en primera persona qué significa el cuidado y el buen trato para esta institución”.

Asimismo, resaltó que el buen trato y la afectividad consciente son “componentes que permiten crear entornos seguros, protectores y rehabilitadores”.

Además instó a las entidades a colaborar en la creación de nuevas estrategias para fomentar la empatía y el respeto en la sociedad segoviana.

La asamblea, coordinada por la responsable de la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad, Virginia Gómez, permitió también revisar las acciones llevadas a cabo tras la campaña de sensibilización de la Diputación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, bajo el lema ‘En la provincia de Segovia la igualdad es el único trato. Ni violencias ni trata’.

Los asistentes intercambiaron opiniones sobre los vídeos difundidos, los talleres dirigidos a menores en el centro Juan Pablo II y la última Cápsula Formativa del Consejo, que ha contribuido a avances en investigaciones sobre la trata y explotación en la provincia.

Durante la sesión, representantes de organizaciones como Accem, Cáritas, Segoentiende, Cruz Roja, el Centro Atiendo y la Unidad de Violencia sobre la Mujer compartieron los detalles de sus proyectos y propuestas, haciendo especial hincapié en la situación de vulnerabilidad de muchas mujeres, especialmente extranjeras, que acuden a estas entidades buscando apoyo tanto en el ámbito personal y familiar como laboral y profesional.