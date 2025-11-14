Desalojadas varias viviendas tras un incendio en San Rafael: cuatro personas atendidas por los servicios sanitarios

El incendio de una vivienda en la localidad segoviana de San Rafael ha obligado a desalojar varios edificios de viviendas colindantes este viernes. Sacyl ha atendido a cuatro personas, dos mujeres que han sido trasladadas al Complejo Asistencial de Segovia y dos guardias civiles que han sido atendidos en el lugar.

El 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:56 horas que informaba de un incendio en una vivienda situada a la altura del número 45 de la Avenida Alto del León, en San Rafael, donde, una mujer podría haber resultado intoxicada por el humo. La gran cantidad de humo generada ha obligado a cortar la N-VI y la Guardia Civil de Tráfico de Segovia ha abierto un carril dando paso alternativo.

El 112 ha dado aviso a la Guardia Civil de Segovia, a la Policía Local de El Espinar, a los Bomberos de Segovia y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado un recurso al lugar y, finalmente, ha atendido a cuatro personas afectadas: dos mujeres de 88 y 57 años que han sido trasladadas en ambulancia soporte vital básico al Complejo Asistencial de Segovia y dos guardias civiles de 28 y 30 años que no han requerido traslado.