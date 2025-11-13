Mañana accidentada con tres atropellos en apenas cuatro horas en Burgos: un herido iba en silla de ruedas
También se ha producido un accidente en Quintanapalla con un hombre herido que se quejaba de dolor de pecho.
El Servicio de Emergencias ha informado de la que ha sido una mañana accidentada, la de este jueves 13 de noviembre, en la provincia de Burgos, con tres atropellos y un accidente de tráfico que han dejado varios heridos.
El primero de ellos se ha producido a las 09:29 horas cuando un turismo ha atropellado a una mujer de 63 años en la Avenida de Castilla y León, en Burgos capital, frente al centro cívico Gamonal. Se ha dado aviso a la Policía Local de Burgos, al Cuerpo Nacional de Policía y también a Sacyl.
A las 11:48 horas se ha producido el segundo de ellos cuando una furgoneta ha atropellado a un varón de unos 80 años cuando daba marcha atrás. Se ha producido en la calle Alcalde Fernando Dancausa, en Burgos. Se ha informado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.
El tercero de los atropellos en la capital burgalesa ha tenido lugar a las 14:02 horas. Un turismo ha dado marcha atrás y ha atropellado a un varón de unos 70 años que iba en silla de ruedas. También se ha alertado a la Policía Local a la Policía Nacional y a Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar. Ha tenido lugar en la calle Eloy García de Quevedo, frente a la Politécnica.
Accidente
El Servicio de Emergencias 112 ha informado también de un accidente, a las 12:52 horas tras una colisión entre dos turismos en el punto kilométrico 13 de la AP-1, en Quintanapalla, sentido Madrid, donde se ha solicitado asistencia sanitaria para atender a un varón de 51 años que se quejaba de dolor de pecho.
Se ha avisado a Tráfico de Burgos y a Emergencias Sanitarias Sacyl.