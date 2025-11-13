Investigan a una familia por robar usando un carrito de bebé casi 1.200 euros en alimentos en un supermercado de Saldaña

Imagen de algunos de los productos sustraídos por la familia en Saldaña (Palencia)

Cuatro miembros de una misma familia han sido investigados por la Guardia Civil de Palencia por dos robos en un supermercado de Saldaña del que sustrajeron, usando un carrito de bebé, productos por valor de casi 1.200 euros.

Los investigados, un hombre de 38 años y tres mujeres de 22, 32 y 52, utilizaban el carrito de bebé para esconder los alimentos que robaban. Todos ellos están acusados de dos presuntos delitos de hurto.

El primero de los robos se produjo a mediados del mes de octubre en un establecimiento de Saldaña, donde sustrajeron alimentos que alcanzaban un valor de 789,15 euros.

El segundo ocurrió el pasado lunes 10 de noviembre, donde volvieron al mismo supermercado y, mediante la misma técnica, escondieron alimentos por valor de 401,50 euros en el carrito de bebé.

Fueron los propios empleados del supermercado quienes avisaron a la Guardia Civil, de la que se personó una patrulla en el lugar.

Tras inspeccionar el carrito de bebé encontraron embutidos, carne, dulces navideños, botellas de aceite o pescado, entre otros productos. Lo sustraído en este segundo robo pudo ser devuelto al establecimiento.

Los cuatro implicados fueron trasladados al cuartel de la Guardia Civil de Saldaña, donde han sido investigados como presuntos autores de ambos hurtos y se instruyeron las pertinentes diligencias.