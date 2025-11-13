Un menor siembra el caos en Valladolid reventando 18 vehículos para robar en su interior en un conocido parque

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor el pasado 11 de diciembre en Valladolid como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras una serie de hechos delictivos cometidos en la madrugada del pasado 26 de octubre.

La investigación se inició a raíz de la interposición de múltiples denuncias por parte de ciudadanos que manifestaban haber sufrido daños en sus vehículos, así como la sustracción de diversos efectos del interior de los mismos. En total, se han contabilizado 18 vehículos afectados, todos ellos estacionados en el entorno del Parque de las Norias y calles adyacentes, entre los días 24 y 29 de octubre. Los vehículos presentaban un patrón común de actuación: fractura de ventanillas, abolladuras en los marcos de las puertas, daños en retrovisores y mecanismos de apertura, así como el robo de objetos personales y herramientas.

Entre los efectos sustraídos se encuentran gafas de sol y graduadas, una insignia de vehículo, herramientas eléctricas, una navaja multiusos, una luz de emergencia V-16, dinero en efectivo, décimos de lotería y otros objetos de valor.

Uno de los hechos fue captado por unas cámaras de seguridad, lo que permitió identificar a uno de los presuntos autores. En las imágenes se observa a cuatro personas actuando de forma coordinada, lo que evidencia la existencia de un plan preconcebido para cometer los ilícitos.

El menor identificado, al que se le relaciona con 12 de los vehículos, fue detenido el pasado 11 de noviembre y una vez se concluyó con las diligencias policiales, se informó a la Fiscalía de Menores, quedando en libertad. La Policía Nacional continúa con las gestiones para identificar al resto de los implicados.