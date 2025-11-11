Detenidos seis ultras de la Gimnástica Segoviana por agredir con botellas a aficionados del Real Ávila

La Policía Nacional en Segovia ha concluido una operación con la detención de seis personas por su presunta participación en un delito de desórdenes públicos durante el encuentro de fútbol entre la Gimnástica Segoviana C.F. y el Real Ávila F.C.

Los arrestos se realizaron tras una agresión violenta contra aficionados visitantes con motivo del encuentro de fútbol correspondiente a la séptima jornada de la 2ª RFEF (Grupo 1), que enfrentó al equipo segoviano y al abulense el pasado domingo 19 de octubre.

El incidente se produjo el domingo 19 de octubre, alrededor de las 15:00 horas, antes del inicio del partido. Hinchas locales, identificados con el grupo ultra 'Segovirras' protagonizaron una agresión con botellas y otros objetos contundentes contra aficionados del equipo visitante que se encontraban en las inmediaciones de la calle Tercios Segovianos de esta capital.

Las cámaras de seguridad fueron clave para la identificación y detención de seis implicados en la reyerta, que han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Segovia. No obstante, las gestiones continúan para encontrar a más implicados en los hechos.

Asimismo, los seis detenidos fueron propuestos para sanción administrativa por una posible infracción de la Ley 19/2007, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, confeccionándose las correspondientes actas, que han sido remitidas a la Subdelegación del Gobierno en Segovia.

Además, por parte de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana se propuso para sanción a otros 36 aficionados por la citada Ley 16/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.