El turista canadiense: un filón en alza para Segovia por su alto poder adquisitivo y sus largas estancias

Turismo de la Provincia de Segovia ha participado en el encuentro profesional con agencias de viajes canadienses celebrado en León, en el marco del Congreso Internacional de la Association of Canadian Travel Agencies and Travel Advisors (ACTA).

La iniciativa, impulsada por Turespaña a través de su Consejería de Turismo en Toronto, ha contado con la colaboración de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de León.

En la cita han participado alrededor de 150 agentes de viajes y periodistas especializados del sector turístico canadiense. Para la Diputación de Segovia, el encuentro ha supuesto una oportunidad estratégica para dar a conocer los principales atractivos de la provincia, desde su patrimonio histórico hasta su riqueza natural, su gastronomía y la red de alojamientos rurales.

Contacto de Turismo de Segovia con turoperadores canadienses

Durante las reuniones mantenidas, las agencias de viajes canadienses han mostrado un interés destacado por la oferta patrimonial y gastronómica segoviana, así como por las actividades relacionadas con la naturaleza y el turismo activo, ámbitos en los que la provincia sobresale por su diversidad y calidad.

Canadá se consolida como un mercado emisor de largo recorrido, con alto poder adquisitivo y un creciente interés por los destinos culturales y de interior. En 2024 visitaron España más de 640.000 turistas canadienses, con un gasto total de 1.250 millones de euros y una estancia media superior a los diez días.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo Soto, ha subrayado que la presencia de Segovia en este encuentro profesional permite "fortalecer la imagen de la provincia en mercados internacionales y abrir nuevas vías de colaboración con intermediarios turísticos que buscan experiencias auténticas y destinos sostenibles".

Con esta acción, la Diputación de Segovia asegura que refuerza su compromiso con la promoción exterior del territorio y con la participación en foros internacionales que contribuyen a posicionar la provincia dentro de los principales circuitos turísticos de calidad.