Un agraciado de Segovia gana un premio extraordinario de la Lotería Nacional

El sorteo extraordinario de la Lotería Nacional con motivo del Día de la Hispanidad ha dejado un primer premio en Castilla y León.

Con más de una decena de primeros y segundos premios por toda la geografía española, la suerte ha recaído también en Segovia.

En concreto, uno de los primeros premios de 1.300.000 euros al número 43429 ha sido consignado en la Avenida de la Constitución número 44 de la capital segoviana, lo que significa un premio de 130.000 euros al décimo.

Este ha sido el único lugar de la Comunidad tocado con la varita de la suerte de la Lotería Nacional este domingo.

El segundo premio de 250.000 euros ha recaído en el número 92832, ninguno en Castilla y León, y ha habido un premio especial al décimo, con un premio de 15.000.000 euros para la fracción 8 y serie 2 del número 43429. Los reintegros agraciados han sido el 9, 1 y 8.