Apuñalan a una mujer junto al Palacio de Justicia de Segovia

Una mujer de 36 años fue agredida con un arma blanca anoche en Segovia. Los hechos ocurrieron a primera hora de la noche del miércoles en la Avenida Gerardo Diego de la capital segoviana.

Hasta el lugar de la agresión se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y personal médico de emergencias del Sacyl.

La mujer recibió las primeras atenciones en la calle pero fue trasladada inmediatamente después en una UVI móvil al Hospital de Segovia.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

