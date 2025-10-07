Luis Figo sorprende con su visita a un famoso restaurante de Segovia y se enamora del "ambiente castellano"

Luis Figo degusta el conocido cochinillo asado del Mesón de Cándido Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Los fogones del Mesón de Cándido siempre están encendidos para recibir a los mejores rostros del panorama nacional e internacional. Son muchos famosos los que cada año acuden a sus salones para degustar los productos más típicos de esta región.

Se ha convertido en uno de los restaurantes estrella. Algunos acuden por primera vez para degustar el mejor cochinillo asado de la Comunidad y otros, tras haber enamorado a sus paladares con exquisitos manjares, deciden repetir.

Esta vez ha sorprendido con su visita Luis Figo, una leyenda del fútbol, quien ha aprovechado para hacer una visita a la ciudad de Segovia.

El exfutbolista portugués ha estado este martes recorriendo la ciudad castellana y leonesa. Su plan ha sido un paseo por el Acueducto, una ruta por sus históricas calles y, como colofón final, una deliciosa comida en uno de los restaurantes más reconocidos de Castilla y León.

No es la primera vez que acude, ya que el exfutbolista estuvo hace menos de diez años en el histórico Mesón de Cándido, momento en el que aprovechó para hacer la tradicional ceremonia del cochinillo asado con Alberto Cándido.

Un famoso ritual que nació hace 100 años en este restaurante y que, en esta ocasión, el deportista ha omitido. "Hace menos de una década ya estuvo aquí comiendo. Ahora ha sido la nueva generación quien se ha encargado de recibirlo", han asegurado fuentes cercanas a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Luis Figo disfrutando de una comida en el Mesón de Cándido hace menos de 10 años Cedida a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León

Precisamente, Figo tiene una anécdota muy graciosa con el cochinillo. Uno de los momentos que más se recuerdan de su paso por el Real Madrid fue cuando durante un partido en el Camp Nou con la camiseta blanca, en 2002, se dirigió a sacar un córner.

En ese momento, entre una gran lluvia de objetos, la grada le lanzó una cabeza de cochinillo. Una anécdota que, desde entonces, ha sido rememorada en distintas ocasiones y entrevistas. Y, además, marcó ese choque como 'El Clásico del Cochinillo'.

De hecho, en 2020, cuando se cumplían 20 años de su fichaje por el Real Madrid, al ser preguntado por si lo celebraría con un vino blanco, contestó con ironía: "El cochinillo lo tengo preparado para hacerlo el viernes".

Figo ha visitado Segovia y ha reconocido que es una ciudad "que le gusta mucho" por el "ambiente castellano" y la que tilda como una "ciudad familiar".

Un restaurante que se ha convertido en el sitio favorito de las grandes estrellas. Hace unas semanas era Carlos Baute quien amenizaba la comida con su tradicional 'Colgando en tus manos' mientras partía el cochinillo con el plato.

No ha sido el único porque David Bisbal y Rosanna Zanetti también estuvieron en febrero. Al igual que Guillermo Lasso, expresidente de Ecuador, quien acudía en una visita "discreta pero entrañable".