El incendio de Cerezo de Arriba da tregua, rebaja su amenaza y desciende a nivel 1

El incendio de Cerezo de Arriba (Segovia) da un respiro. El servicio de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León ha comunicado su descenso a nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial (IGR) después de permanecer en nivel dos desde el pasado domingo.

El fuego se originó de madrugada y poco después se agravó la situación, provocando el desalojo de La Pinilla y Riofrío ante el avance de las llamas. Ya al día siguiente, el lunes 29 de octubre, los vecinos pudieron regresar a sus casas después de que la humedad y los trabajos de los servicios de emergencias permitiesen ralentizar el avance de las llamas.

Ese mismo día, las autoridades que participan en el Cecopi cifraron en 8 kilómetros el perímetro del incendio que se estima que desde su inicio haya podido quemar unas 200 hectáreas, según confirmó el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones.

El #IFCerezoDeArriba, #Segovia, baja a IGR 1⃣ al desaparecer las causas que motivaron la declaración del IGR (2).

Más información en #INFORCYL https://t.co/G0Ctp9IYao pic.twitter.com/p9Qcarqsxq — Naturaleza Castilla y León (@naturalezacyl) October 1, 2025

Aunque se mantenía sin llama desde el 29 de septiembre, en la zona de difícil acceso en un área montañosa existía un "riesgo de reproducción importante".

Ahora, tras la mejora de la situación y los trabajos realizados se ha podido rebajar el nivel de riesgo una vez han desaparecido las causas que motivaron que se elevara el riesgo.

Se trata de un incendio forestal que traspasó "con mucho riesgo" desde el territorio de Castilla-La Mancha y los trabajos estos días se han centrado especialmente en enfriar el perímetro. En concreto, se declaró por primera vez en Peñalba de la Sierra (Guadalajara).

Durante su transcurso también ha sido necesario el corte de varias carreteras provinciales de Segovia, así como los accesos a La Pinilla de Riaza.

En estos momentos, tras descender a nivel 1 en Cerezo de Arriba, sobre el terreno se encuentran trabajando un total de 50 medios que comprenden técnicos, agentes medioambientales y celadores, cuadrillas terrestres, autobomba, bulldozer y ELIF y BRIF.

Hasta la confirmación oficial, todavía no hay una cifra confirmada de superficie afectada. La causa más probable por la que se originaron las llamas fue como consecuencia de rayos, según la Junta.