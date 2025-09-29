Regresan a sus casas los desalojados de La Pinilla y Riofrío por el incendio de Cerezo de Arriba

El incendio de Cerezo de Arriba se mantiene este lunes en nivel 2 de gravedad a pesar de que la humedad y los trabajos realizados durante la noche han permitido ralentizar el avance de las llamas.

La situación mejora para las localidades segovianas de La Pinilla y Riofrío de Riaza. Los vecinos que fueron desalojados de la Urbanización de La Pinilla y el municipio de Riofrío han podido este lunes regresar a sus casas al alejarse el riesgo de estas poblaciones.

Se ha decidido en la reunión del CECOPI que establece el perímetro del incendio en un unos 8 kilómetros. Aseguran los servicios de emergencias que se necesitaría "un intenso trabajo durante toda la jornada".

El incendio ha quemado ya 200 hectáreas según ha confirmado el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Juan Carlos Suárez - Quiñones ha explicado que se encuentra sin llama pero que se desarrolla en una zona complicada de montaña con dificultades de acceso para los medios de extinción. Además asegura que existe "riesgo de reproducción importante".

El consejero ha destacado la "labor rápida y muy potente del operativo de extinción" ante un incendio que llegó "con mucho riesgo" desde la vecina Castilla - La Mancha. Suárez - Quiñones remarca que en estos momentos "hay que esperar" para conseguir que se enfríe el perímetro.

Este fuego mantiene cortadas varias carreteras provinciales de Segovia, entre ellas los accesos a La Pinilla de Riaza. En estas vías solo se permite el acceso a vecinos y trabajadores. Se impide el paso a visitantes y turistas para garantizar su seguridad.

Este incendio se inició en Peñalba de la Sierra (Guadalajara) y entró en Segovia en pasado sábado. Afecta a territorios de las comunidades autónomas de Castilla y León y de Castilla - La Mancha.