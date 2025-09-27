Muere el piloto de un planeador tras estrellarse en El Real Sitio de San Ildefonso

El GERA del grupo de bomberos de Madrid localizó la avioneta siniestrada. El piloto y único ocupante estaba fallecido. @112cmadrid

Un hombre ha fallecido este pasado viernes tras estrellarse el planeador que pilotaba en la Sierra de Guadarrama, dentro del término municipal de El Real Sitio de San Ildefonso (Segovia).

El accidente se notificó a las 18:30 horas, cuando la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada desde el aeródromo de Fuentemilanos, según informa a este medio el 112.

Desde allí informaban de que habían perdido la pista de un planeador y que una avioneta del aeródromo iba a iniciar la búsqueda por aire en la zona del puerto de Cotos y del pico Peñalara, tanto en la vertiente madrileña como en la segoviana.

El 1-1-2 activó de inmediato a la Guardia Civil de Segovia, a los Bomberos de Segovia, al 1-1-2 de la Comunidad de Madrid y al centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para coordinar el operativo.

Finalmente, el Grupo Especial de Rescate en Altura (GERA) de los Bomberos de la Comunidad de Madrid localizó la aeronave siniestrada en la cara sur del pico La Atalaya, dentro del término de El Real Sitio de San Ildefonso. Los servicios de emergencia confirmaron que el piloto había fallecido en el impacto.

Ante la cercanía del lugar del siniestro con la Comunidad de Madrid, ya que está a tan solo tres kilómetros, tanto Madrid 112 como el centro 112 de Castilla y León recibieron llamadas.

La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias y procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado a Manzanares el Real (Madrid).