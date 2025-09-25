Marlaska apoya a Redondo, rechaza su dimisión, y es claro con las pulseras: "Ninguna víctima ha estado indefensa"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado en la mañana de este jueves, 25 de septiembre en Segovia, que ninguna víctima de violencia de género se ha encontrado en situación de indefensión ante los fallos de las polémicas pulseras antimaltrato.

“En ningún momento ha habido ningún riesgo para la seguridad de ninguna víctima de violencia de género y jugar con ese extremo es muy grave”, ha afirmado el ministro del Interior.

Marlaska ha mostrado su respaldo a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, de la que ha asegurado que “no debe dimitir”, una decisión, dijo, tomada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y en las que "todos los ministros estamos de acuerdo”.

“Quiero dejar claro a este respecto que ninguna víctima de violencia de género o machista se ha encontrado en situación de indefensión. Me preocupa que se haya trasladado esto por móviles electorales y partidistas. Eso sí que preocupa”, ha añadido Marlaska.

Ha asegurado que la Fiscalía “ha hecho sus valoraciones” y “ha matizado lo mismo”. El ministro ha admitido que “ha habido una disfunción concreta en la transmisión de datos importantes a procedimientos judiciales que se evalúa y que ha corregido ya”.

“En ningún momento ha habido riesgo para ninguna mujer víctima de violencia de género. Jugar con ese extremo pese a las disfunciones es muy grave”, ha recalcado.

Grande-Marlaska, sobre la petición de perdón por parte de la Delegada contra la Violencia de Género, lo ha valorado y ha vuelto a indicar que la integridad de las mujeres "no ha estado en peligro”.

Sobre el Caso Begoña Gómez

El ministro también ha hablado sobre la posibilidad de que Begoña Gómez vaya a juicio con un jurado popular y ha asegurado que “cuando la verdad es la verdad no importa el tribunal”.

“Está claro que en el caso de la mujer del presidente y del entorno del presidente creo en la ausencia de delito. Tanto de la mujer como del hermano del presidente. Es un convencimiento pleno y basado en hechos”, ha afirmado Marlaska.

Pedro Sánchez

También ha mostrado su apoyo a la decisión del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, de presentarse a la reelección en 2027. “Estoy absolutamente encantado”, afirmó el ministro.

“Está haciendo un trabajo que en el fondo reconoce todo el mundo aquí en España y fuera”, aseguró Grande-Marlaska, mientras insistió en la buena marcha de la economía en estos años de legislatura.

“Ese crecimiento económicamente está permitiendo que también se avance en políticas sociales de todo tipo, en el estado del bienestar con objetivos como el avance de vivienda y concebir la misma como un derecho”, remarcó.

Por ello, mostró su satisfacción por la decisión de Sánchez, a lo que añadió que, cuando hay un programa, un proyecto, contenido y fuerzas, al lado de un equipo “no hay que desaprovechar la ocasión y encima es en beneficio del conjunto de la sociedad”.

Protestas de los funcionarios de prisiones

Para acabar, el ministro ha indicado que trabajan y que “hay colaboración constante durante estos años” para “mejorar las condiciones” de los funcionarios de prisiones que se “quejan por la seguridad”.

“Hay mayor seriedad y control porque nos preocupa y ocupa y no admitimos ninguna inseguridad y el compromiso de que sean reconocidos como agentes de la autoridad es un compromiso mío y buscamos concretarlo”, ha finalizado.