La infanta Elena recibirá el Garbanzo de Oro en la tradicional feria de Labajos

La infanta Elena visitará el municipio segoviano de Labajos el próximo 4 de octubre por un motivo muy especial. La hija del Rey Juan Carlos recibirá el Garbanzo de Oro de la VII Feria del Garbanzo. Una cita clave y muy consolidada en el municipio en la que también hará parada la famosa caravana de Alimentos de Segovia.

El evento se celebrará a partir de las 11:00 horas en la plaza de la Constitución de la localidad y una vez más convertirá al municipio en un escaparate nacional de esta legumbre y de otros tantos productos de la provincia que también tendrán representación en la feria, pues esta recibirá a 11 socios diversos de la marca agroalimentaria provincial.

De este modo, además de a la infanta Elena, los visitantes también podrán encontrar en este espacio los productos de Valmenia, La Manitas de Sacramenia, La Cruz de Hierro, Ahumados Artesanos Perser, Garbanzos El Celemín de Labajos, Moncedillo, Entrehoces, Ahumados Huma, Bendito Nanno, Crema y Chocolate, Bodegas Maeste y TEO – Tomates de Martín Muñoz.

Pero no solo eso. La feria también contará con actividades durante toda la jornada y para todos los públicos. Tanto es así, que desde las 11:00 hasta las 20:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un paseo en barca por el lago y practicar el tiro con arco.

Asimismo, se elaborarán diferentes tapas con garbanzos a partir de las 13:00 horas, se celebrará el mítico cocido popular, cocinado con el garbanzo de Labajos y a partir de las 16:30 horas llegarán nuevas actividades, hinchables, karts y juegos, que culminarán con la discoteca móvil Sound con Dj Nito y una posterior cena de hamburguesas.

Presentación de la Feria del Garbanzo de Labajos Diputación de Segovia

La Feria del Garbanzo ha sido presentada este mismo martes por la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, quien ha destacado que citas como esta “siguen demostrando que el entorno rural de nuestra provincia se mueve y que los vecinos de nuestros pueblos tienen un gran interés por los productos de la provincia que los socios de Alimentos de Segovia ofrecen”.

Además, cabe destacar que tras la Feria del Garbanzo en Labajos, la caravana de Alimentos de Segovia viajará al día siguiente a la Feria de la Hojuela y el Florón, en Abades, y posteriormente a la Feria del Ganado de Navafría, prevista para el próximo 9 de noviembre.

Tras ello, finalizará su periplo de este año en la Feria del Acebo de Prádena el 6 de diciembre.