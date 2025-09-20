Detenido en Segovia por agredir sexualmente a una mujer que había recogido en el aeropuerto de Madrid

Un hombre ha sido puesto en libertad con cargos en Segovia tras ser denunciado por agresión sexual por una mujer que habría recogido en el Aeropuerto Adolfo Suárez - Madrid Barajas. Los hechos habrían ocurrido hace una semana.

Ambos habrían pactado un trayecto en vehículo desde Madrid, con el aeropuerto de la capital como punto de encuentro. El presunto agresor recogió a la víctima pero no cumplió lo acordado.

El hombre habría cambiado la ruta prevista para llevar a la víctima a un lugar de la provincia de Segovia donde se produjo la agresión sexual. La mujer presentó la denuncia horas después en una comisaría de Castilla - La Mancha.

La Policía Nacional detuvo al sospechoso en Segovia. Pasó a disposición judicial para quedar en libertad con cargos. No se han aplicado medidas cautelares contra el detenido.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno de Segovia la investigación se mantiene abierta. Las fuerzas de seguridad intentan averiguar los motivos y las circunstancias que llevaron a esta agresión sexual.