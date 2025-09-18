Un coche vuelca un tractor tras golpearlo por detrás en la provincia de Segovia

Imagen del accidente en Chañé (Segovia) entre un tractor y un turismo

Un turismo ha volcado un tractor este jueves tras golpearlo por detrás cuando ambos circulaban por el kilómetro 6 de la carretera de Vallelado, la SG-V-3331, en Chañe (Segovia).

Tras la colisión, que ha ocurrido en torno a las 07:10 horas, el tractor ha quedado volcado lateralmente en la calzada, mientras que el turismo se ha salido de la misma y ha sufrido importantes daños en su parte delantera.

Tal y como han confirmado fuentes del 112 de Castilla y León a este periódico, se ha movilizado a un equipo sanitario en una ambulancia de soporte vital básico, aunque los implicados han rechazado ser trasladados a un centro hospitalario tras el siniestro.

Según ha podido saber este periódico, en concreto al lugar ha acudido un equipo de atención primaria del centro de salud de Cuéllar y, por proximidad, el servicio de Bomberos de la Diputación de Valladolid con base en Íscar.

También ha acudido la Guardia Civil de Tráfico para regularizar el tráfico en la zona hasta la retirada del vehículo agrícola de la calzada.