Vingegaard sentencia La Vuelta: las protestas obligaron a cambiar el recorrido entre Segovia y Madrid

Celebración de la 20º etapa de la Vuelta Ciclista a España, a su paso por Segovia Nacho Valverde Ical

La Vuelta Ciclista 2025 ha atravesado este sábado la provincia de Segovia en su etapa número 20. Miles de segovianos animaron a los deportistas en esta etapa que partió desde Robledo de Chavela, en Madrid, y finalizó en la Bola del Mundo, en el Puerto de Navacerrada.

Los ciclistas realizaron un recorrido de 165,6 kilómetros que atravesó los municipios segovianos de El Espinar y el Real Sitio de San Ildefonso.

Ha sido el ciclista danés Vingegaard quien ha sentenciado La Vuelta en la Bola del Mundo con un ataque en el último kilómetro que Almeida no ha sido capaz de contener.

Una jornada que ha vuelto a vivir numerosos incidentes relacionados con las protestas contra Israel y en apoyo a Palestina que, incluso, han amenazado con detener la etapa.

Fue en Cercedilla donde la organización se vio obligada a modificar el recorrido para evitar que los ciclistas pasaran por el centro del pueblo. En este lugar, los manifestantes estaban bloqueando el paso, pero no ha sido el único sitio en el que se han vivido complicaciones. En esta zona se encontraba Irene Montero junto a Ione Belarra y otros activistas.

En Becerril de la Sierra, un grupo de manifestantes ha cortado la carretera y ha retrasado el avance del grupo. Unas situaciones que se vienen dando en todas las zonas por las que La Vuelta tiene recorrido.

Así sucedió también en Valladolid, donde dos personas fueron detenidas por intentar impedir el paso de un equipo ciclista israelí.

Por este motivo, la organización de La Vuelta ha decidido cambiar el recorrido que afecta a la última etapa, que tendrá lugar este domingo 14. Están previstas múltiples concentraciones y manifestaciones en el recorrido.

Desde la salida en Alalpardo hasta la meta en el centro de Madrid. La primera de ellas está convocada a las 14:40 horas en la zona de salida. Y hay otra a las 15:00 horas en la Plaza de la Constitución de Algete, lugar por el que pasarán los ciclistas.

No serán las únicas. Sobre las 18:00 horas también habrá concentraciones en Atocha, Plaza de Cibeles, Plaza de Colón, Callao, Palacio Real y Puerta del Sol.