Detienen al alcalde de Vox en Villacastín por agredir a su mujer en la romería de un pueblo de Ávila

Julio César Sánchez durante su etapa en el PP PP de Segovia

El alcalde de Villacastín (Segovia), Julio César Sánchez, de Vox, ha sido detenido por la Guardia Civil por un presunto delito de violencia de género después de agredir a su mujer cuando se encontraban en una romería de un municipio de Ávila, en Aldeavieja, limítrofe con la provincia segoviana.

Según han precisado fuentes oficiales a este periódico, Sánchez también arremetió y agredió a un Policía Nacional fuera de servicio que trató de parar la situación.

Tras el incidente, el regidor se marchó del lugar para acabar finalmente entregándose tiempo después en el cuartel de la Guardia Civil. Tras ello fue puesto en libertad.

Fuentes de Vox han asegurado a este periódico que se encuentran recabando la información para "tomar las acciones oportunas con conocimiento de causa".

No obstante, estas mismas fuentes han precisado que Julio César Sánchez, aunque se había presentado por Vox, no es afiliado al partido.

Julio César Sánchez ostenta la Alcaldía desde 2019, cuando se presentó bajo las siglas del PP. Ya en 2023 lo hizo como candidato de Vox, volviendo a ganar las elecciones.

El municipio de Aldeavieja celebraba en el momento de los hechos sus fiestas en honor a la Virgen del Cubillo. Una romería a la que cada año acuden miles de personas de todos los puntos del territorio nacional.