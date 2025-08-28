Reabre al tráfico una carretera entre dos conocidos pueblos de Segovia tras meses de obras

La Diputación de Segovia encara la recta final de las obras de ensanche y mejora del trazado de la carretera SG-V-2111, en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3,000 y 5,040, que une Sacramenia con Cuevas de Provanco.

Desde este jueves, la vía ha quedado de nuevo abierta al tráfico, aunque con señalización de obra y la restricción temporal para el tránsito de tractores.

Los trabajos, iniciados a finales de marzo, obligaron al corte de la circulación en este tramo, con excepción del acceso a fincas, el transporte público de viajeros y los servicios de emergencias. Durante este tiempo se han ejecutado excavaciones de diferentes materiales, el terraplenado de variantes y la construcción de nuevas obras de fábrica.

Posteriormente se procedió a extender las capas de zahorra artificial y, más recientemente, dos capas de pavimento con mezcla bituminosa en caliente.

En esta fase final de la actuación resta completar el recrecido de los arcenes, la señalización horizontal de la calzada, la instalación de señalización vertical y la adecuación de la barrera metálica de seguridad. Estas tareas se están llevando a cabo de manera progresiva.

El proyecto fue adjudicado a la empresa Ecoasfalt S.A. por un importe de 344.608 euros, IVA incluido. Mientras duraron las obras, el tráfico entre Cuevas de Provanco y Sacramenia fue desviado por la carretera autonómica SG-241 en dirección a Peñafiel y la SG-V-2472, por el Caserío de San José, así como en los accesos a Sacramenia desde Valladolid y Burgos.