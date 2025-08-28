Así es la casa de lujo más vista de Castilla y León: un refugio de paz de más de 1.000 m² donde "se renace"

Ver casas de lujo se ha convertido en un entretenimiento placentero para muchas personas que, pese a no poder permitirse adquirir una vivienda de esta categoría, sueñan y fantasean sobre cómo sería su vida si residiesen en una de ellas.

Así lo evidencia Idealista a través de la publicación de un listado con las casas de lujo anunciadas en el citado portal más visitadas de este verano. Atractivas viviendas que aún siguen a la venta y que superan el millón de euros.

En el caso de Castilla y León, la casa de lujo más vista por los usuarios se sitúa en la provincia de Segovia, en concreto en la exclusiva urbanización Prado Acero de la localidad de San Rafael, perteneciente al municipio de El Espinar.

Porche de la vivienda de lujo de San Rafael (Segovia) Princess Homes / Idealista

Se trata de un espectacular chalet independiente de 479 metros cuadrados ubicado en una parcela de 1.013 metros cuadrados, que el anunciante define como "la más bonita y exclusiva" de la zona. Está a la venta por un precio de 1.050.000 euros y fue construido en 2011.

Con las mejores vistas a la Reserva de la Biosfera y situada a solo 35 minutos de Madrid, la propiedad consta de tres plantas.

La principal está dotada de un amplio porche cubierto que da la bienvenida al considerado refugio de paz, desde el que se accede a un majestuoso salón-comedor rodeado de ventanales con vistas a la sierra y con una amplia cocina integrada.

Este, a su vez, cuenta con varios espacios de relax, una chimenea panorámica, una zona de lectura y un office con mirador, mientras que la cocina se define por su isla central y un acceso a una zona de lavandería y almacenaje.

A estas estancias se suman, además, dos dormitorios, uno de ellos en suite, y un elegante baño de cortesía.

En la planta superior, definida por sus techos abuhardillados en madera, se puede encontrar una zona polivalente con biblioteca y sala de estar, con acceso a un balcón privado con vistas al bosque.

Planta superior de la vivienda de lujo en venta en San Rafael (Segovia) Princess Homes / Idealista

Otros dos dormitorios de grandes dimensiones, un baño completo y otra terraza privada completan esta planta.

Finalmente, la planta inferior se compone de un espacio completamente diáfano de 70 metros cuadrados, con acabados de lujo y ventanales que conectan directamente con el jardín trasero. Además, se ubica un baño completo, una preinstalación para cocina, un garaje doble con punto de carga para coche eléctrico, un taller-almacén y un cuarto de calderas.

En cuanto a los exteriores, destaca un amplio jardín perfectamente cuidado y decorado con árboles de distintas especies y gran porte, que crean zonas de sombra y belleza a partes iguales.

La parcela está rodeada a través de un seto perimetral de Leylandis en perfectas condiciones, que otorga a la vivienda un extra de privacidad.

Uno de los dormitorios de la vivienda de lujo a la venta en San Rafael (Segovia) Princess Homes / Idealista

Y es que, si por algo destaca la vivienda es por el uso de las mejores calidades, desde la carpintería Kömmerling y las ventanas de triple cristal con gas argón, hasta el suelo de tarima de roble macizo, el chapón de piedra rubia de musgo natural que recubre todo el chalet o los porches con solera en cuarcita dorada, en perfecto equilibrio con el entorno.

Una propiedad que, según afirma el anunciante en el portal Idealista, es concebida como "un verdadero paraíso para los sentidos, donde cada amanecer se despierta con el canto de los pájaros y las ventanas enmarcan vistas infinitas de montañas, bosques y cielo". "Aquí no solo se vive, se desconecta, se reinicia y se renace", apunta.