Una brillante iniciativa pionera en los municipios de Segovia: 5.000 bonos de 10 euros para comprar en sus tiendas

Foto de familia de la presentación de los bonos al comercio rural de la Diputación de Segovia Fotografía: Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia, en colaboración con la Junta de Castilla y León, ha presentado este lunes, 25 de agosto, la primera campaña de bonos comercio ‘Consume Rural’.

Se trata de una iniciativa pionera en la provincia segoviana que tiene el objetivo de impulsar las compras en los pequeños comercios de proximidad en localidades con menos de 20.000 habitantes y revitalizar la economía local.

La campaña va a poner en circulación un total de 5.000 bonos de 10 euros cada uno, que se aplicarán como descuento directo en compras que sean superiores a 20 euros.

Unos bonos cofinanciados en un 75% por la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, suponen una inversión total de 50.000 euros. A partir del 1 de septiembre, los consumidores mayores de 18 años podrán solicitarlos en la plataforma digital www.consumerural.dipsegovia.es.

Cada persona podrá obtener un máximo de tres bonos, con descuentos de hasta 30 euros en compras superiores a 60 euros.

Bajo el lema ‘Tu pueblo, tu comercio’, esta iniciativa pone el foco en la importancia de apostar por los negocios tradicionales de cercanía: carnicerías, librerías, tiendas de ropa, papelerías, panaderías o ferreterías que ofrecen cercanía, trato humano y una red de confianza que ningún gran canal de distribución puede sustituir.

Para dar a conocer la campaña, la institución provincial ha impulsado un plan de comunicación multicanal que incluye anuncios en prensa, televisión, radio, medios digitales y redes sociales, además de un vídeo promocional que se ha presentado esta mañana en rueda de prensa.

A la presentación han asistido Ángela Ruano, de La Tienduca de Gomezserracín, y el mago segoviano Héctor Sansegundo, protagonista de la campaña en la que también participa la Perfumería Lorhena, de Cuéllar.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha señalado que “esta campaña, además de un impulso al consumo en el medio rural, es una forma de reconocer el esfuerzo de nuestros pequeños comerciantes, que mantienen abiertos sus negocios en los pueblos y con ello sostienen parte de la vida de nuestra provincia”.

En esta primera edición, un total de 68 comercios se han adherido a la campaña, tras mostrar su interés más de 150 establecimientos de la provincia, que, por distintas circunstancias, sobre todo las limitaciones en el uso de herramientas digitales, finalmente han decidido no ofertar estos bonos en sus establecimientos.

Aun así, Rodríguez ha considerado esta cifra de participación como “muy positiva para ser la primera edición, teniendo en cuenta las características del tejido comercial en el medio rural, con negocios en su mayoría centrados en la alimentación y gestionados por personas mayores”.