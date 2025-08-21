Dos detenidas en Segovia por liderar una red de prostitución: traían a mujeres de Venezuela

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favoreciendo a la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en el municipio de la Cruz en Tenerife.

La investigación comenzó en enero de este año al detectar que el principal delito de explotación sexual estaba dirigido por tres mujeres, encargadas de trasladar a las víctimas en situación de vulnerabilidad desde Venezuela hasta España.

El operativo se ha llevado a cabo cuando en el mes de julio se detecta que una de las investigadas pretendía abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur, procediendo a su detención.

Las otras dos investigadas habían huido a la península, siendo localizadas en la provincia de Segovia. Para culminar con la investigación, realizaron dos entradas y registros en domicilios. Uno en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz donde se ejercía la prostitución, en el que se ha intervenido material informático y documentación relacionada.

Y otro en Segovia, donde ha tenido lugar la detención de las dos investigadas. Tras ser puestas a disposición judicial, se ha decretado prisión para las dos mujeres detenidas y una tercera ha sido puesta en libertad con cargos.