Trasladan al hospital a un hombre y a una menor de 6 años tras una salida de vía en la provincia de Segovia

Dos personas, una de ellas menor, han resultado heridas tras salirse de la vía con el turismo en el que viajaban por el kilómetro 8 de la carretera CL-605, en el término municipal de la localidad segoviana de Valverde del Majano.

El Centro de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León recibió la llamada de aviso a las 13.39 horas y, en ella, se especificaba que el turismo se había salido de la vía y había dado varias vueltas de campana, resultando heridas las dos personas que se encontraban en el interior del vehículo.

La sala de operaciones del 1-1-2 movilizó a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil al lugar para atender a los dos heridos, un varón de 49 años y una niña de 6.

Sin embargo, Sacyl movilizó posteriormente una ambulancia de soporte vital básico, a petición de la UVI móvil, para que realizase el traslado de ambos heridos al Complejo Asistencial de Segovia.