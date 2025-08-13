Ayudas para el comercio rural y la venta ambulante de la provincia de Segovia: estos son los beneficiarios

La Diputación de Segovia ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante 2025.

Este año, beneficiará a un total de 108 negocios de la provincia con una dotación destinada a esta línea que asciende a los 213.000 euros.

La iniciativa está dirigida a establecimientos y negocios de venta ambulante ubicados en municipios con menos de 1.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes.

El objetivo es "favorecer la comercialización, asegurar el abastecimiento de bienes de consumo esenciales y respaldar el papel social que estos comercios desempeñan en la vida de los pueblos".

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que estas ayudas "no solo sostienen la actividad económica, sino que garantizan servicios fundamentales para los vecinos y ayudan a mantener vivos los pueblos".

Detrás de cada tienda y puesto ambulante, afirman, hay "personas que conocen a su clientela, generan confianza y forman parte de la identidad de las comunidades".

Para poder recibir la ayuda, los negocios beneficiarios deben presentar la justificación correspondiente en la Diputación Provincial entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, según lo establecido en las bases de la convocatoria.

Con esta línea de apoyo, la Diputación reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del medio rural, asegurando que los servicios básicos lleguen a todos los rincones de la provincia.

La resolución puede consultarse a continuación:

Estos son todos los beneficiarios de la línea de ayudas de la Diputación de Segovia.