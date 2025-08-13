Ayudas para el comercio rural y la venta ambulante de la provincia de Segovia: estos son los beneficiarios
La convocatoria beneficia a municipios de menos de 1.000 habitantes y entidades locales menores.
La Diputación de Segovia ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia la resolución de la convocatoria de ayudas para el comercio rural minorista y la venta ambulante 2025.
Este año, beneficiará a un total de 108 negocios de la provincia con una dotación destinada a esta línea que asciende a los 213.000 euros.
La iniciativa está dirigida a establecimientos y negocios de venta ambulante ubicados en municipios con menos de 1.000 habitantes y en sus entidades locales menores dependientes.
El objetivo es "favorecer la comercialización, asegurar el abastecimiento de bienes de consumo esenciales y respaldar el papel social que estos comercios desempeñan en la vida de los pueblos".
La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha destacado que estas ayudas "no solo sostienen la actividad económica, sino que garantizan servicios fundamentales para los vecinos y ayudan a mantener vivos los pueblos".
Detrás de cada tienda y puesto ambulante, afirman, hay "personas que conocen a su clientela, generan confianza y forman parte de la identidad de las comunidades".
Para poder recibir la ayuda, los negocios beneficiarios deben presentar la justificación correspondiente en la Diputación Provincial entre el 14 de agosto y el 30 de septiembre de 2025, según lo establecido en las bases de la convocatoria.
Con esta línea de apoyo, la Diputación reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social del medio rural, asegurando que los servicios básicos lleguen a todos los rincones de la provincia.
La resolución puede consultarse a continuación:
Estos son todos los beneficiarios de la línea de ayudas de la Diputación de Segovia.